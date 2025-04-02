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EPS成長率151%的矽光子：華星光

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

矽光子題材已炒熱2年了，但實際上相關的獲利根本還未開始，隨著輝達日前於GTC大會中宣布採用矽光子技術，推出「Spectrum-X交換器」和「Quantum-X光子乙太網交換器」，加上台積電等國內半導體與光纖廠商全力研發相關產品，將使得2025年矽光子與CPO相關產值跳升，2026年更將全面爆發。輝達首款矽光子產品「Quantum-X光子乙太網交換器」預定今年下半年出貨，「Spectrum-X交換器」則預定2026年下半年出貨，故矽光子相關商機不容小覷。

六檔業績有料的矽光子受惠股

以GB200 NVL72為例，一台交換機系統需要5千條NVLink傳輸線，線全長3千公尺，功耗高達兩千瓦(ＫＷ)，用銅線傳輸沒有效率，故需要透過「光訊號」來傳輸。將電線改為光纖，空間大幅縮小，資料傳輸變快，功耗也大降，而光與電之轉換之相關技術就是「矽光子」，其封裝稱為CPO(共同封裝光學元件)，是將光通訊元件（如激光器、光調制器和光檢測器）與交換器晶片整合在同一個封裝模組中的技術。今年卡位矽光子族群不可僅以題材來選股，實際的基本面將更加重要，以前2月累計營收來看，光聖(6442)有15.3億，年增率203.46%；聯鈞(3450)有17.8億，年增率120.26%；眾達-KY(4977)1.6億，年增率96.65%；訊芯-KY(6451)12.1億，年增率94.29%；華星光(4979)6.9億，年增率75.91%；台燿(6274)41.7億，年增率55.62%。研判上述6檔矽光子業績股將扮演多頭再起角色。

華星光2025年EPS成長率151%

華星光的100G ZR 產品目前出貨維持穩定，400G ZR為2025年主力產品，預期800G ZR放量時間將落於2026年。由於產品規模放大後提升採購效益及成本控管得宜，加上新產品之貢獻。

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