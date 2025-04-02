接獲大訂單的AI伺服器

◎黃清照 CSIA

台股從2/21的23732跌到21769做反彈到22592就進入量縮整理中，結果在川普對全球課汽車關稅25%利空影響，又從22592崩跌到20695，此下跌是反映汽車關稅及4/2對等關稅利空，但最大利空在通膨使美國消費意願下降、投資信心下滑、可能演變成停滯性通膨，此大利空還尚待觀察，若無停滯性通膨也可能成為景氣下滑，若軟著陸對股市反應到此也可望利空出盡，目前道瓊3/31跌到41148(收42001) 並未破3/13的40661低點，但納達3/31跌到16854已破3/11的17238低點，顯示在經濟有衰退狀況之下高本益比的高科技殺盤更深，我估納達中期底在17136~16668，並配合輝達底部在108.1~100.95，輝達雙腳在104.77及3/11的103.65，我認為輝達在108.1~100.95可望出現中期反彈，對稱台股已經跌到20695且融資也大清洗，且以台灣AI伺服器如台光電、貿聯、國巨、台燿、奇鋐、緯創、廣達、鴻海、光寶科、健鼎、金像電、矽格本益比(以今年EPS估算)都修正到17~12倍，我判斷4/2川普的對等關稅下若出乎意料之外，清明節之後下周一二最壞低點落在20228~20600，但吻合預期則底部在20922~20600可望出現中期反彈。布局的重心除AI伺服器、低本益底的車電、高殖利率股、低估機器人皆可逢低布局。

AI伺服器需求爆發，金像電迎來成長新動能

金像電2024年EPS 11.54較2023年7.25年增59.17%表現亮麗。今年具三大成長動能；因ASIC具備更高計算效率與能源效益，越來越多雲端服務商(CSP)選擇自行設計ASIC晶片來支撐AI運算需求，亞馬遜的AWS Trainium2 是針對AI訓練與推理工作所開發的AI伺服器，應用在AWS資料中心，並採用高效能的M8級銅箔基板(CCL)來確保高頻高速訊號傳輸的穩定性。

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