快訊

鍾小平遭提議送考紀會 青工總會長：已傷害國民黨

海峽雷霆軍演31艦36機出海 軍方證實中共民兵船參演

鍾文智落跑遭通緝…檢聲請沒入保證金 北院裁准沒入3千萬和利息

接獲大訂單的AI伺服器

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

台股從2/21的23732跌到21769做反彈到22592就進入量縮整理中，結果在川普對全球課汽車關稅25%利空影響，又從22592崩跌到20695，此下跌是反映汽車關稅及4/2對等關稅利空，但最大利空在通膨使美國消費意願下降、投資信心下滑、可能演變成停滯性通膨，此大利空還尚待觀察，若無停滯性通膨也可能成為景氣下滑，若軟著陸對股市反應到此也可望利空出盡，目前道瓊3/31跌到41148(收42001) 並未破3/13的40661低點，但納達3/31跌到16854已破3/11的17238低點，顯示在經濟有衰退狀況之下高本益比的高科技殺盤更深，我估納達中期底在17136~16668，並配合輝達底部在108.1~100.95，輝達雙腳在104.77及3/11的103.65，我認為輝達在108.1~100.95可望出現中期反彈，對稱台股已經跌到20695且融資也大清洗，且以台灣AI伺服器如台光電、貿聯、國巨、台燿、奇鋐、緯創、廣達、鴻海、光寶科、健鼎、金像電、矽格本益比(以今年EPS估算)都修正到17~12倍，我判斷4/2川普的對等關稅下若出乎意料之外，清明節之後下周一二最壞低點落在20228~20600，但吻合預期則底部在20922~20600可望出現中期反彈。布局的重心除AI伺服器、低本益底的車電、高殖利率股、低估機器人皆可逢低布局。

AI伺服器需求爆發，金像電迎來成長新動能

金像電2024年EPS 11.54較2023年7.25年增59.17%表現亮麗。今年具三大成長動能；因ASIC具備更高計算效率與能源效益，越來越多雲端服務商(CSP)選擇自行設計ASIC晶片來支撐AI運算需求，亞馬遜的AWS Trainium2 是針對AI訓練與推理工作所開發的AI伺服器，應用在AWS資料中心，並採用高效能的M8級銅箔基板(CCL)來確保高頻高速訊號傳輸的穩定性。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1639期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

川普關稅一刀切⋯中國最開心？謝金河發話網聽懂了：All-in美股

又有新關稅選項？傳川普團隊再提議 稅率比全面課徵20%低

對等關稅公布前夕 美點名台灣三大貿易障礙

對等關稅衝擊 金融市場至少三個月痛苦期 小摩推演三套劇本

相關新聞

軍工為主流！晟田(4541)領先衝鋒

受到關稅議題等外在環境衝擊，國際股市及台股從上週下半週起出現轉弱走勢，台股正式跌破年線後繼續向下，頗有回測去年八月6日低點的機率，不過，大盤也不用太悲觀

EPS成長率151%的矽光子：華星光

矽光子題材已炒熱2年了，但實際上相關的獲利根本還未開始，隨著輝達日前於GTC大會中宣布採用矽光子技術，推出「Spectrum-X交換器」和「Quantum-X光子乙太網交換器」，加上台積電等國內半導體與光纖廠商全力研發相關產品，將使得2025年矽光子與CPO相關產值跳升

接獲大訂單的AI伺服器

台股從2/21的23732跌到21769做反彈到22592就進入量縮整理中，結果在川普對全球課汽車關稅25%利空影響，又從22592崩跌到20695，此下跌是反映汽車關稅及4/2對等關稅利空

川普關稅措施不斷更新 市場籠罩不確定因素

川普貿易戰不斷升級，密西根大學週五報告，美國消費者信心指數在 3 月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至 32 年來的新高。消費者信心暴跌，美股上周五美四大指數賣壓沉重，道瓊狂瀉超 710 點，費半指數重摔近 3%。

有法人買盤的顯卡概念股─僑威

台股今年遭遇美國川普政策亂流影響，3月以來指數重跌逾千點，外資更是瘋狂賣，統計今年以來賣超上市6444億。而近期川普針對非美國製造汽車產業將4月2日加徵25%，消息一出，全球股市跟著震

軍工概念低檔轉強! 漢翔(2634)首選

歐洲要進入國防自主，歐股軍工概念股大幅上揚，而台灣國防預算目標要達到GDP 3%以上的目標，這給了包括漢翔(2634)等台灣軍工題材股走出低檔向上行情，總統賴清德為加強台美關係

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。