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鍾文智落跑遭通緝…檢聲請沒入保證金 北院裁准沒入3千萬和利息

川普關稅措施不斷更新 市場籠罩不確定因素

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎張文赫

川普貿易戰不斷升級，密西根大學週五報告，美國消費者信心指數在 3 月跌至兩年多以來的最低點，長期通膨預期則攀升至 32 年來的新高。消費者信心暴跌，美股上周五美四大指數賣壓沉重，道瓊狂瀉超 710 點，費半指數重摔近 3%。美國關稅大刀揮向多國，4月2日恐要對「骯髒 15 國」有新的加稅措施，市場的高度不確定性，又清明連假在即，周一造成台股盤中加權指數大跌逾800點，也因新關稅措施引發通膨憂慮再度重挫。近期台股從技術面來看，台股跌破所有均線，短線指數再創新低，預期此波整理時間會加長，所幸大盤成交值迅速萎縮，技術指標負乖離太大，隨時有機會跌深反彈。

清明長假在即，觀望氣氛濃厚

市場擔憂台美貿易爭端風險升高，加上清明長假在即，市場觀望氣氛濃厚，短線上技術面持續呈弱勢格局，建議嚴控持股比例，在上周五融資終於瘦身44.8億元，融資維持率下降，目前技術指標呈現超賣，留意觀察聯準會主席鮑爾和副主席傑佛森將在本周五對美國經濟前景發表的演說。

邑錡布局軍工領域上半年開始貢獻營收

邑錡(7402)光電業，主要業務有ASIC晶片與低功耗相機模組，具備產品軟硬體開發製造

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