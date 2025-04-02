有法人買盤的顯卡概念股─僑威

◎王榮旭

台股今年遭遇美國川普政策亂流影響，3月以來指數重跌逾千點，外資更是瘋狂賣，統計今年以來賣超上市6444億。而近期川普針對非美國製造汽車產業將4月2日加徵25%，消息一出，全球股市跟著震盪，法人目前靜待包括歐洲、中國大陸等大型經濟體如何回應川普關稅，以及等關稅細節出爐，上週五關稅引發未來景氣衰退的擔憂，加上PCE通膨數據不如市場預期，美股就先行重挫。

3/31台股的賣壓在日股、美股盤後大跌之下就全面湧現，不等川普的對等關稅細節公佈，就先行賣出，加權指數終場大跌906點，創史上第4大。3/28出現融資大減50.99億，目前大盤的融資維持率已下降至154.3%，近期台股壓力爆表，就連台積電在高雄2奈米擴產的好消息，也挽救不了市場低迷情緒，關稅上路在即，又逢清明連假，此時即便有利多消息面，對股價拉抬也相當有限。

輝達今年1/7發表新一代RTX顯卡產品，包括RTX 5070、5070 Ti、RTX 5080以及RTX 5090等，價格範圍在549美元到1999美元，1月發表5090、5080，2月發表5070Ti及5070，之後再推出5060Ti及5060，相關產品有機會在1Q25全數上市。在功耗部分，與前幾代變化上升不少，除5070維持在650W之外，高階的5080來到800W，比4080高出25%，而5090的總功耗達到1000W，也比4090增加約33%，預計將帶動高瓦數電源供應器的市場需求。

距離輝達上次發售RTX 40系列已時隔3年，50系列甫一上架就被搶購一空， 目前RTX 5090到貨時間為3~16週；RTX 5080的到貨時間為2~6週，台廠相關供應鏈包括電源供應、品牌廠都可望進補。目前 RTX 40顯卡的滲透率僅約 20%左右，大多數用戶仍然使用RTX 30系列及更低階顯卡，潛在更換顯卡人數眾多，此外RTX50系列性價比有望改善，進一步推升換代需求。

電源供應器廠僑威(3078)受惠輝達釋出新一代RTX50系列顯卡，可望助攻今年電競PC電源出貨，隨著ATX 3.0電源供應器的市場滲透率提升

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1639期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw