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軍工概念低檔轉強! 漢翔(2634)首選

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

歐洲要進入國防自主，歐股軍工概念股大幅上揚，而台灣國防預算目標要達到GDP 3%以上的目標，這給了包括漢翔(2634)等台灣軍工題材股走出低檔向上行情，總統賴清德為加強台美關係、增進投資，重申台灣國防預算要達到GDP3%以上的目標。預期在國防預算逐年提高的趨勢下，國防自主並朝向國機國造、艦艇國造目標仍將持續。另外，美國軍工戰略也出現策略轉變，為強化供應鏈韌性與擴大量能，有機會將武器裝備、彈藥生產及維修業務，外包給可信賴的國家。而在美國國防商外包業務給台灣供應鏈方面，漢翔將有機會獲得無人機及戰機維修方面的商機，為台股軍工股最重要指標股。

台灣軍工題材股將會有相當大的想像空間，若以國防預算將要來GDP 3%來說，以2023年台灣GDP計算，國防經費必須高達 NT$8250億元~11800億元左右，那麼台灣國防經費必須比2025年的6470億元歷史新高，再提高約2000億~5000億左右的水準，那麼對於國內軍工股來說，就相當具備想像空間。

漢翔(2634)在2025年具備基本面想像空間，預估漢翔 2025營收為年增13%至 445 億元左右，成長來源為高教機於2024年僅交機11架(原先預估18架)，剩餘的 7 架預計在2025年第一季完成交付

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