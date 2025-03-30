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AI、800G、低軌衛星加持的新星：台燿

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

美寬頻基礎建設持續展開，而且美中貿易戰下國安的問題更顯得重要，日前美國就以國安為由，防堵中國矽光子與光通訊業者，隨著中貿易戰升溫，台網通廠也可受惠轉單，包括電信設備商、5G、低軌衛星、矽光子與光纖等業績看俏。輝達日前在GTC大會上發表了矽光子產品，預計下半年推出，2026年將是矽光子大成長的一年，研判相關指標股可望成為市場追逐焦點。CPO封裝的聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)；CPO測試介面的旺矽(6223)；交換器板材的台燿(6274)；CPO設備的波若威(3163)；光纖陣列/連接器的光聖(6442)；光通訊模組的華星光(4979)、眾達-KY(4977)等均是焦點。

打入AI、800G供應鏈，2025年大爆發

波若威在被輝達欽點為供應鏈後，股價連拉2根漲停，創下228元的歷史天價，在矽光子即將邁入大出貨階段下，有機會帶動日前修正的相關個股走揚。其中生產交換器板材的台燿(6274)也兼具800G、低軌衛星等商機，是不可忽略之焦點股之一。台燿首度以無鹵M8 CCL打入美系客戶供應鏈有利後，將吸引更多無鹵M8 CCL潛在需求，故在全球M7、M8高階CCL需求上升，且台燿2025年將打入更多AI、800G供應鏈，有助今年業績持續成長。台燿800G客戶已有一美系網通客戶，第一季新增另一美系網通客戶，為台燿無鹵M8 CCL首次獲採用，由於800G需求強勁，加上400G穩健成長，預期2025年台燿交換器業務占比48%。在伺服器分面，台燿高階CCL已用於B系列HGX，下一代B系列CCL於今年第四季出貨，預期台燿今年伺服器業務占比達38%，2025年將是台燿多點開花的一年。

台燿受法人青睞，本益比僅14倍

台燿去年EPS9.56元，表現搶眼，由於AI、800G發展帶動M7、M8高階CCL需求，預期在高階產品加持下，毛利率可持續走揚

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