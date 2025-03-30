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集軍工+低軌道+WIFI7的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

台股從23732跌到21769就低量整理中，是受美股弱勢影響，道瓊從45073跌到40661，到3/24彈到42583，納達從20204跌到17239，到3/24彈到18188，並沒有明顯的上攻股是用輪彈的走勢，目前跌最深的特斯拉(488.54跌到217.02、跌幅55.6%)，彈升28.2%(從217.02彈到278.39) 、超微(從227.3跌到94.73、跌幅58.3%)從94.73漲到113.83漲幅20.2%，這兩檔彈幅比較大，而微軟、谷歌破年線、蘋果破年線還好3/24收220.73守住240天年線220.42，而META、亞馬遜較強未破年線，輝達從153.13~104.77跌31.6%，到3/24收121.41、年線在121.92美元，所以美股屬弱勢反彈，原因川普的關稅會導致通膨，所以FED還要觀察一段時間，不敢貿然降息，且美國跟全球互打關稅會導致貿易量減少。我認為美國衰退是無可避免，至少成長會大幅縮減，如此對高本益比的美股最不利，而港、中、南韓、英、法、德都因本益比超低反而在川普關稅威脅下走出自己的多頭行情，台股最特殊有高本益比的如矽光子、重電、高估機器人及如廣運、麗臺、羅昇…這一些跌到22100不殺低會反彈，但出現明顯彈升上來要減碼，把資金轉入到低本益比的AI(台光電、貿聯、奇鋐、台燿、鴻海、緯創、建準、光寶科、健鼎、金像電、金居、台星科、矽格…) 、車電、低估機器人(大立光、信邦、立端、艾訊)及業績股，這些低本益比會呈底部墊高，到4/2川普對等關稅實施於4/7後才會利空出盡明顯上漲。

集軍工+低軌道衛星+WIFI-7的低本益比飆股：佳邦

佳邦去2024年EPS 6.61較2023年的5.01成長31.93 %，業績表現非常亮麗。今年業績更具成長性。

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