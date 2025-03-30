川普關稅計畫的衝擊 應以汰弱留強操作

◎張文赫 CSIA

上周五川普已重申，對等關稅會有一些彈性關稅政策，市場仍擔憂美國經濟可能受到川普關稅計畫的衝擊，加上人們對降息路徑的懷疑增加，周五美股四大主數漲跌互見，台灣被川普政府列為對美徵收高額關稅的「骯髒 15 國」(the dirty 15)，台股周五籠罩賣壓，周一也延續著盤勢量縮在年線附近震盪，權值股、大型電子股仍是外資的提款機，仍有待後續關稅議題變化。台股上周漲241 點，周線收紅K棒。上周四外資買了一天周五又跑了外資賣超176億元，顯見外資仍有疑慮，令市場信心保守看待。近期台股從技術面來看，台股在5 日、10 線及年線附近，但短期反壓在月線及季線，應以汰弱留強操作爲主要基調。

電子類股維持高速成長 分批佈局

上周輝達 GTC 大會熱度不如過去熱絡，期間輝達的股價也沒有進展，與年初以來輝達利多不漲的情況相同，但仍有部分公司值得留意，等待逐漸發酵，AI 相關、機器人、汽車自駕、無人機等主題仍受到部分資金的青睞，不過類股輪動快，電子類股維持高速成長，科技布局不可少，投資者亦藉機分批佈局累積未來收穫機會。

南寶布局與轉型如光學用膠、半導體用膠

南寶(4766)積極推動策略布局與轉型，開發如光學用膠、半導體用膠等新應用，其中光學感壓用膠產能已經達到滿載，開發半導體用膠主要在成熟製程，先進製程、封裝製程尚在測試中，現在量都很小，但未來成長空間很大。主要從事接著劑及塗料等生產、銷售，是鞋用膠的重要供應商，並計畫透過併購擴大業務。

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