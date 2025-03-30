金融系統整合服務的標竿─凌群

◎王榮旭 CSIA/CFTA

自今年1月就職以來，川普旋風式關稅攻勢一直伴隨著威脅、拖延，美國在關稅計畫的反覆無常，為全球經濟帶來不確定性，不只打壓聯準會壓低通膨的信心，更導致股市暴跌，並引發了人們對經濟衰退和失業的擔憂，細數川普上任來的關稅政策，迄今已對中國進口產品徵收20%的新關稅，對全球鋼鐵和鋁進口產品全面恢復25%的關稅，並對因美國芬太尼過量危機而不符合北美貿易協定的加拿大和墨西哥進口產品徵收25%的關稅。

而川普預定4月2日實施「對等關稅」，目標據傳將更精準，會限縮至主要貿易夥伴國，但尚不會對汽車和晶片等特定產業開鍘。市場傳言被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅。美股三大指數24日全面上攻，道瓊勁漲逾500點，那斯達克綜合指數漲幅逼近2%，特斯拉更暴漲11%，市場因而暫鬆一口氣。

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