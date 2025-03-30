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金融系統整合服務的標竿─凌群

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

自今年1月就職以來，川普旋風式關稅攻勢一直伴隨著威脅、拖延，美國在關稅計畫的反覆無常，為全球經濟帶來不確定性，不只打壓聯準會壓低通膨的信心，更導致股市暴跌，並引發了人們對經濟衰退和失業的擔憂，細數川普上任來的關稅政策，迄今已對中國進口產品徵收20%的新關稅，對全球鋼鐵和鋁進口產品全面恢復25%的關稅，並對因美國芬太尼過量危機而不符合北美貿易協定的加拿大和墨西哥進口產品徵收25%的關稅。

而川普預定4月2日實施「對等關稅」，目標據傳將更精準，會限縮至主要貿易夥伴國，但尚不會對汽車和晶片等特定產業開鍘。市場傳言被列入美國政府所謂「骯髒15國」的台灣，可暫得倖免於半導體關稅。美股三大指數24日全面上攻，道瓊勁漲逾500點，那斯達克綜合指數漲幅逼近2%，特斯拉更暴漲11%，市場因而暫鬆一口氣。

隨著DeepSeek成功開發出來的大型語言模型，不僅能大幅降低軟體開發門檻，更能加速應用程式的開發速度，進而推進AI Agent的發展進程，尤其是那些能夠將 AI Agent 整合到自身產品中的軟體廠商，更是DeepSeek事件的長期受惠股，包括美股的CRM龍頭Salesforce、HRM龍頭Workday，雲端資安龍頭 CrowdStrike，這些企業未來將能提供更具成本效益的解決方案，不僅提升本業獲利，還能讓各行各業以更低成本、更快速度打造屬於自己的AI軟體。

凌群(2453)作為金融領域的系統整合服務大廠，公司專注於電腦系統出租、銷售及維護，不過近幾年開始積極轉型，今年在智慧城市展秀出AI模型新品，其「WebHR_GPT生成式AI人事法規查詢系統」不但獲得創新應用獎，並獲考試院、教育部等機構採用，受惠其AI相關應用端出產品及獲政府部門採用，3/21股價創波段新高到79元。

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