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NVIDIA GTC大會揭AI藥物開發新趨勢 華安加速布局搶商機

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文/陳澤樂

全球AI年度盛會NVIDIA 2025 GTC大會甫落幕，華安醫學（6657）透過出席GTC大會與全球各大AI廠共同討論以AI來驅動藥物開發，未來有機會與國際AI廠商攜手合作，利用NVIDIA的Clara及BioNeMo進行老藥新用（Drug repositioning）新適應症的藥物機制探索，以加速藥物的再利用並縮短新藥上市時程。

藥物再利用是指將現有的藥物應用於新的臨床適應症，此過程通常需要大量的數據分析和計算。Meta的Llama 3模型，結合NVIDIA的加速計算平台，已經在這領域展現出巨大的潛力。Llama 3可以快速分析大量的科學文獻和數據，幫助研究人員預測現有藥物的新適應症，從而加速藥物再利用的過程。

傳統的藥物開發通常至少在十年以上，且需花費數十億美元，導入AI科技可顯著降低這些時間與成本，並有助提高新藥的研發效率與成功機率。NVIDIA在今年的GTC大會向全球展示AI在藥物再利用領域的巨大潛力。其中，NVIDIA醫療業務副總裁Kimberly Powell分享AI在醫療領域的創新成果，醫療保健透過特定領域的運算平台進行智慧藥物開發。

華安是NVIDIA「新創鏈結計畫」(Inception Program)在台灣的新創合作夥伴，不僅能使用NVIDIA的技術，也可獲得其專家諮詢。目前華安已結合陽明交大，利用Llama 3加速藥物再利用的研究，通過分析大量的生物數據和文獻，預測現有藥物的新適應症。未來華安除繼續使用NVIDIA 的Clara、BioNeMo軟體及H200平台外，也將協同群聯電子新推出的「aiDAPTIV+」服務方案，以獨特的SSD（固態硬碟）整合AI運算架構，成功突破記憶體限制，以支持更大規模的AI訓練模型，進一步提高運算效率，同時亦大幅降低AI基礎建設的硬體成本，以及藥物探索與研發成本。

透過降低新藥開發的成本，進而訓練更大規模的AI模型，將可提升藥物開發的效率與精準度。華安目前已找到多個具有發展潛力的專案項目，今年將加速推進下一階段的相關研究與實驗，同時將研究成果申請專利，爭取對外洽談授權的商業化機會。

根據 Stratistics MRC 的數據，在2023 年的藥物研發發現領域的人工智慧(AI) 全球市場達到14 億美元，預計在預測期內年複合成長率為31.6%，到2030 年將達到98 億美元，因此人工智慧（AI）被眾多藥廠視為推動藥品開發的重大變革關鍵技術。華安醫學(6657)已走在此趨勢前沿，將積極布局，引領公司進入新里程，追求永續成長。

#NVIDIA #AI #華安 #群聯

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