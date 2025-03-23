記憶體底部回升? NAND報價向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

記憶體NAND報價從今年一月以來即呈現明顯上漲趨勢，主要來說，全球主要NAND製造商如SanDisk、Micron、Samsung Electronics和SK Hynix等均已宣告自2025年4月起調漲報價，漲幅預計超過10%，而這主要來自於需求面的觸底回升，首先是消費性電子產業回暖，Deepseek橫空出世帶動邊緣AI的增速加快，AI PC或AI手機等為2025年主要的消費性電子產品觀察，另外，資料中心與AI相關應用的持續成長，以及廠商控制產能以穩定價格的策略，這些都是促使記憶體或NAND相關個股股價出現底部轉強的機會。

記憶體相關股在經過前一波產業循環調整過後，目前相關族群股股價也來到長線低檔的位置，那麼一旦出現景氣反轉向上，預估股價就具備大波段上攻的潛力，台股中與NAND Flash最直接相關的核心公司是群聯(8299)，因其專注於NAND控制晶片設計，是產業鏈中上游關鍵角色，近期群聯(8299)股價呈現底部完成向上，目前呈現各均線多頭排列，而外資及投信等也呈現持續進場的動作，那麼群聯的股價有機會走出長線向上的走勢!

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