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一檔不到20元潛力股：元大滬深300正2

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

國內ETF近期又傳出大事了，那就是台灣ETF始祖元大台灣50(0050)，預計將「1拆5」，將於4/24召開受益人會議，決定是否通過分割議案，預定的最後交易日為114年6/10，分割將於6/11。這並不會影響受益人之總資產價值，屆時元大台灣50每股淨值降低、交易量可提升，投資人持有股數增加，股息則是原來水準的1/5。不過雖然股價變便宜了，但是別幻想：只會漲、不會跌、漲回分割前價位等，日後還是需要看成分股之表現而定。ETF分為國內投信發行的ETF、境外ETF、期貨ETF，其中台灣主要為國內投信發行的ETF，而又可以分成三大類，包括槓桿型及反向ETF、國內成分證券ETF、國外成分證券ETF等。筆者認為，歷經地方政府債務、房地產泡沫、美中貿易戰等衝擊下的中國，可於近期多加留意。

港股創波段高，陸股將跟進

ET風險，包括了被動式投資風險、流動性風險、市場風險、追蹤誤差風險(折、溢價)、市價波動風險(國外ETF價格無漲跌幅限制、交易時間與境外不一致)、匯率風險等，所以在投資ETF前一定要先搞懂你買的產品屬性。中長期而言，高股息ETF的報酬一定難以超越成長型股票或ETF，因此，若要差價買賣ETF，建議以國家型或是成長型產業為主題的ETF來操作。近期香港股市創下波段新高，突破2024年10/7高點23241點，而上證指數也突破了長期下降壓力線，有機會啟動複製港股模式。此外，中國2024年GDP成長率5%，略優於經濟學家預估的4.9%，今年2月製造業PMI也來到擴張的50.2，預期陸股有機會在2025年突破困境。

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