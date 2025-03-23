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業績超讚又獲大轉單的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

依然一樣大盤從2/21的23732修正到3/11的21769跌幅已近2000點，應該可進行強力反彈，但因台積電短多、中多鬥長空（台積電三年之內長線沒問題，三年後長線就走空，個人看法以後再說明），所以台積電跌到963~937可搶反彈，但見急拉長線持股比較多的多多少少要賣一點，台積電反彈力道不強壓抑著大盤，但聯發科可取代台積電，整體指數將介於21769~22650來回震盪，且來回震盪壓抑在(A)高本益比的矽光子、高估機器人(大立光、立端、信邦、艾訊除外)，重電股及廣運、麗臺…，這一些會弱勢反彈，反彈之後仍會繼續破底，因從美國股市的高本益比都屬於弱勢反彈來看，宜防還會再持續破底，但低本益比的(B) AI、低估機器人、車電及業績股走出自己的多頭行情，也就是台股在2025年是調整年屬於牛熊同體，(A)就是熊走空頭，有明顯反彈投資人一定要賣，因本益比超高還會下跌壓抑著指數，但(B)就是牛走多頭，就是這個原因我判斷指數將介於21769~22650的大箱型震盪，但將來宜防(A)還會再破底及台積電未來可能還有一波急殺才會出現明顯反彈，使指數再破21769，但不管怎樣(B)就是走像東陽、耿鼎越走越高的多頭格局。

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