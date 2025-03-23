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唯一掌握地下經濟 清明節受惠股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

本週台股將受多項不確定性因素影響，包括從週一3/17開始的輝達GTC人工智慧大會、還有3/18台積電除權息以及3/19台指期結算，更重大的則是3/20清晨即將宣布的Fed利率決策結果；在暫時有諸多考量之下，本週最快預計要在3/20之後才有望走出新局，不然短期間應會落在3/13的大長黑高低點之間做來回震盪、約莫是500點的來回區間，代表這期間指數會呈現在5日線與年線之間作來回測試，暫時沒有再次崩跌的疑慮，投資朋友也可以稍微鬆口氣。

不過包括台積電與加權指數在技術型態上都雙雙呈現月線與季線的死亡交叉狀態之下，指數還是暫時會以盤跌發展為主、稍微傾向偏空頭發展；不過所幸在半年線與年線均未開始下彎之前，短期以操作題材股、被內資籌碼鎖定的小型股、低本益比股，這三類為主的個股將比較有突圍的多方表現。

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