手握國防及工業電腦大單─事欣科

◎王榮旭 CSIA/CFTA

近期台積電反攻彈回千元，但市場不確定性還在，台股就難以擺脫陰霾，開高走低狀況也就常見，加上外資狂賣散戶狂買台積電，大家比較在意的，還是在關稅的不確定因素，因為大家不知道，川普會不會今天晚上，又講什麼話，明天又有什麼發展，變成短線跌深，大家也不敢追逐股票，甚至現在很多人盛行當沖交易，也容易造成個股留下上影線。

除了整體政經局勢影響之外，尤其最新傳出台積電和輝達，超微博通等大廠提議合資經營，英特爾晶圓代工部門，市場們也認為是百害無一利，除了對台積電在財務上可能是一個負擔，技術上也可能因此外洩。並且要等到4月才能夠確定川普對等關稅，確切內容是什麼，在此之前大資金可能還在觀望，也就讓台股近期利空測底或來回打底，市場信心脆弱，還得等川普關稅利空鈍化，台股才有表現空間。

川普與中國的貿易戰是危機，但也是轉機，中國的大彊無人機在全球和美國市佔率都是第一，這讓美國擔心有國安疑慮，所以幾年來一直要打壓大彊無人機，美國同時也要禁用大陸的 AI 模型 DeepSeek，在安全議題上，美國不可能讓步，甚至無人機在軍事是重要軍備，美國更不可能希望在無人機產業被大陸牽制。

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