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晟德將配發1.25元股利 持續履行股利25年 2024年營收成長16% 2025加速全球投資布局

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文/陳澤樂

晟德（4123）3月11日董事會通過2024年度財務報告。合併營收達16.18億新台幣(以下同)，較去年同期成長16.16%。受市場波動影響，金融資產評價損失約10億元，導致稅後淨損約11億元，每股虧損1.55元，惟此項目不影響實際現金流。主要獲利貢獻方面，投資事業於2024年挹注股利收入及投資處分利益近1.8億元；醫藥事業與益生菌事業共計貢獻獲利約2.3億元。為回饋股東支持，董事會通過股利分配案，決議每股配發股利1.25元，其中現金股利0.75元、股票股利0.5元。

晟德董事長王素琦表示，晟德秉持永續投資理念，持續深耕並扶植具潛力的生技新創公司，加速企業拓展國際市場。晟德以投資控股的商業模式營運近二十載，以穩健的財務架構及豐沛的現金流持續為台灣產業注入活水，雖然損益會隨市場波動影響，仍持續履行股利政策達25年，充分展現對股東的長期承諾。

晟德指出，2024年醫藥事業(晟德水劑)持續貢獻穩定現金流，年營收達9.7億，獲利2.8億元；益生菌事業(豐華生技)則高速成長，全年營收達6.5億元，年增超過46%，並成功轉虧為盈，全年獲利8900萬元。此外，於香港上市的東曜藥業（1875.HK）在自有產品銷售與ADC CDMO雙驅動下，營運表現強勁，全年獲利1.5億元，正向現金流達4.5億元。2024年，香港賽生醫藥成功完成私有化，為晟德帶來8.5億元現金回流，加上轉投資企業的股利回收，進一步強化財務彈性。

2024年晟德加速核心事業布局，擴大對順藥（6535）、奧孟亞(7776)及寶濟藥業的投資。順藥於去年底完成中國臨床二期解盲並驗證初步療效後，今年第一季積極啟動與美國FDA的End of Phase 2（EoP2）諮詢會議，預估可提前半年以上確認全球三期試驗與策略。口服胜肽新藥開發公司奧孟亞(7776)也搭上全球減肥藥熱潮，加速技術平台的海外授權，2024年首發產品ANY002已完成全球主要市場之授權，今年將積極向經濟部產業發展署申請科技事業核准函，力拼上市。寶濟藥業則聚焦高門檻之升級換代藥品開發，在中國市場已取得多項差異化產品的領先地位，2024年亦成功將輔助生育產品授權給國際大廠歐加隆（Organon），並計劃於今年登錄香港資本市場。此外，晟德亦持續關注生技產業前沿技術，2024年首次跨足基因編輯領域，投資引正基因（GenEditBio），進一步強化集團核心競爭力。

展望未來2025年地緣政治變化下，晟德預期，在川普新政和中美博弈下，CDMO轉單效益、緊扣美國降低製造成本、增加生產效率的台灣CDMO醫藥供應鏈將有望迎來新契機。隨著併購、藥證取得和資源整合等效應的持續推動，晟德核心事業將呈現持續增長態勢，截至今年2月，累計營收達新台幣2.83億元，年增近15%；將透過策略性投資與全球佈局，推動穩健發展，為股東創造長期價值。

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