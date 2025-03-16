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瞄準關稅受惠&重建題材股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

川普鋼鋁加徵稅政策將出鞘，傳產(原物料)等相關股準備迎接底部翻揚行情，預估科技股與AI相關為主軸的美股在三月份開始進入回檔調整，但是由於長期看來，美國股市或高科技股在基期、評價都顯偏高、基本面進入修正壓力下，且美國川普政府多發相對不利於股市的各項政策，這使得美國短中期經濟走緩、金融疑慮均出現增加的風險，另外，也將令全球經濟不確定性升高，若如此，全球低基期的商品原物料及相關概念股就有機會。以資金流向觀察，在電子股承壓風險增加之下，與指數連動性相對較低的傳產題材股，理論上是相對有機會受資金青睞的方向，加上在今年三月份以來包含美國科技股及台股電子股明顯回檔，台股相對與指數連動性較低且避開外資賣出壓力的低檔傳產股，就更具備相對潛力。

川普確定對全球課徵鋼鋁關稅，那麼產地在美國的大成鋼(2027)就具備基本面向上的契機!大成鋼(2027)具有在美國在地生產的利多，產品可規避高關稅，進而獲得市場看好，外資及投信於今年二月以來持續加碼大成鋼股票，波段仍向上可期。法人評估，大成鋼將擺脫2023年以來營收持續年減的問題，今年第一季營收將有高個位數成長，全年EPS有望較去年呈現倍增趨勢。而除了大成鋼，鋼鐵股預估也有機會受惠於全球關稅而引起的報價上揚走勢，所以，包括中鋼(2002)及鍾鴻(2014)等，也將受惠於鋼鐵報價觸底回升而股價也出現低檔翻揚的機會，這個時候將資金投入並且採取波段操作的策略將相當有利。

圖: 大成鋼(2027)

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