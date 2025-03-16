2025重返榮耀的老集團~台塑

◎賴建承CSIA

美國總統川普大搞關稅戰，勢必會衝擊美國通膨與消費力，同時影響企業獲利與美國經濟成長，造成經常帳赤字持續惡化，而美元將失去避險貨幣地位，屆時FED將被迫再度降利率。此外，近期歐洲政府支出增加，帶動歐元走強，川普更是表示中國與日本不能藉由貶值來避關稅戰，故資金將自美股流出，轉向歐洲及中國股市等低基期地方，美股2025年恐陷入困境，且弱勢美元未來恐推升原物料價格走揚，長期低迷的塑化與鋼鐵將綻露曙光。

台塑集團擁有美國製造優勢

國際油價走跌主要是貿易戰使全球需求減，加上美原油庫存增加，OPEC+又將在 4月起解除生產限制，而且川普還呼籲提高美國原油產量，在供過於求預期下，國際油價近期已跌至每桶70美元附近。不過塑化報價卻看見春燕，除了乙烯每公噸漲10美元，站上900美元之外，農曆年後中國陸續復工，即將進入塑化傳統旺季，而且中國兩會揭示要提振消費、擴大內需、穩定房市，對於低迷已久的房市將會有止跌回升之激勵作用，加上德國擬擴大支出，用於國防及基礎建設，烏克蘭與巴勒斯坦重建，與印度需求升溫等因素，研判塑化產業將擺脫過去之陰霾，預估將逐季復甦倒吃甘蔗，台塑集團將重返榮耀。川普強調美國製造，而台塑(1301)於美國總部設在新澤西州，三個生產廠區分別位於德州、路易斯安那州、德拉瓦州；南亞(1303)則在路易斯安那州、德州、南卡羅萊納州有設廠，可就近獲得美國上游原料直接生產供應全美，甚至美洲全境，研判在大成鋼(2027)飆漲後，台塑股價也有跟進機會。

此外，近期歐洲政府支出增加，帶動歐元走強，川普更是表示中國與日本不能藉由貶值來避關稅戰，故資金將自美股流出，轉向歐洲及中國股市等低基期地方，美股2025年恐陷入困境，且弱勢美元未來恐推升原物料價格走揚，長期低迷的塑化與鋼鐵將綻露曙光。

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