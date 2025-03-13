毛利率創新高且本益比10.5倍的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

自2/21的23732高點，因美股道瓊、納達、台股的本益比偏高，兼以大盤KD高檔交叉向下，所以我在前期告知投資人少者修正8天、多者13天，果然在美股大跌引動台股下殺，修正到3/11是第12天的低點21769已近兩千點跌幅，估業績股在22200~21900附近可反覆震盪築底，因本益比偏低可走自己的上漲路先攻如AI伺服器、車電、低估機器人(大立光、信邦、立端、艾訊)、及業績股(聯電、散裝、瑞儀、聯詠、義隆電、聯陽、群聯、聯發科、致新、晶技、欣銓、頎邦、力成、僑威、騰輝…)，但到達第13天及延後一天的第14天即3/12~13最低點可能會跌到21800~21574對(A)高本益比的矽光子、高估機器人、重電股或許才有弱勢反彈的機會，如連動矽光子的博通從251.2跌到177.4跌幅29.3%，以2024年EPS 5.36換算本益比約34倍，另邁威爾從127.48跌到63.65跌幅50%，本益比45.8倍，對比矽光子的上詮、聯亞2024年EPS為負的、股價高達248、299，也就是(A)在21800~21574弱勢反彈後還會大殺，此區塊要小心應對。另輝達跌到108.1~100.95我認為會中級反彈，因他仍是扮演AI晶片的龍頭，而台灣AI伺服器如健鼎、光寶科、貿聯、台光電、奇鋐、台燿、金居、矽格、台星科、緯創、鴻海、勤誠、廣達本益比23~12倍以下(2024年EPS換算)較輝達的35.8倍低很多，這些可展開中級上漲。

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