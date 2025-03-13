進可攻、退可守的活棋策略！

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◎張文赫 CSIA

國際股市走勢目前出現嚴重分歧，德股與港股今年一路走高，漲幅約在二成左右，但是台股與美股今年卻是呈現下跌的狀況，主因是受電子科技股的疲弱所拖累；尤其是近日台積電正式於美國白宮宣布赴美投資千億設廠的消息影響之下，也讓台積電近日走勢疲弱、上週一(3/3)就率先跳空跌破失守半年線，在技術型態上也呈現月線與季線的死亡交叉，目前已頻頻跌破千元關卡，在5、10、20、60日線這四條短均線已開始呈現下彎的狀況下，未來這些均線恐將變成技術反彈上的反壓。

台積電在今年遭受外資的賣壓不斷，除了近日外資連賣九天、賣超2994.31億之外，今年也已賣超-3973億，三大法人合計也高達賣超-4824億；截至3/7為止，目前外資今年已經累計賣超台積電達16萬張，雖然外資在的台積電持股比重還是很高，目前還是有高達近72.95%、還有1892萬張，但是若在持續遭受調節之下，都恐將持續壓抑台股指數的往上發展。

原先近期櫃買指數走勢算是比大盤強勢些，但是實則櫃買指數早在去年第四季就已經跌破年線，近期這波只是領先反彈到半年線與年線做測試。要如何從各股中挑選強勢股變成非常有難度，漲勢可能更加集中，面對市場諸多不確定性，隔日沖還是比較穩健的操作手法或是挑選低本益比的個股來操作、畢竟低本益比易漲難跌，包括威剛、群聯、達欣工、創見都屬於該類型個股。

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