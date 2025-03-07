AI應用全面擴散[1]

華安醫學&群聯電子攜手 邊緣AI平台加速新藥上市

撰文/陳澤樂

華安(6657) 3月5日與群聯電子(8299)簽署合作備忘錄（MOU），在公司既有的AI藥物開發基礎上，採用群聯的「aiDAPTIV+」解決方式，有助降低開發成本、加速藥物的再利用並縮短新藥上市時程，搶攻尚未被滿足的醫藥需求商機。

華安公司是國內醫藥界少數率先跨足AI領域、探索藥物開發模式的新藥公司，兩年多前經由國際AI大廠協助導入nVIDIA旗下專為藥物開發打造的AI工具套件Clara，以及生成式AI雲端平台BioNeMo，進行老藥新用（Drug repositioning）新適應症的藥物機制探索，目前已找到多個具有發展潛力的專案項目，今年將加速推進下一階段的相關研究與實驗，並將研究成果申請專利，爭取對外洽談授權的商業化機會。

華安與群聯的合作，則是在此基礎上，未來除繼續使用nVIDIA 的Clara、BioNeMo軟體及H200平台外，也將協同國立陽明交通大學透過群聯新推出的「aiDAPTIV+」服務方案，以獨特的SSD（固態硬碟）整合AI運算架構，成功突破記憶體限制，支持更大規模的AI訓練模型，不僅提高運算效率，更大幅降低AI基礎建設的硬體成本，以及藥物探索與研發成本，有助提升藥物整體的經濟價值。

對群聯來說，藉由本次合作再次擴大「aiDAPTIV+」技術的落地應用領域，從邊緣運算、工控，進一步延伸至新藥開發領域，以「全民化的邊緣AI平台」加速生成式AI的普及將有效協助華安加快進行AI新藥開發。

華安總經理陳翰民指出，過去動輒以十年起計的開發流程，透過生成式AI（GenAI）可望壓縮至一至二年內完成。AI憑藉強大的數據處理與分析能力，正在改變新藥開發的傳統模式、甚至重塑業者的商化策略與布局，而能掌握此趨勢者，才有可能勝出。

陽明交大教授謝君偉指出，透過群聯的 aiDAPTIV+ 平台，成功克服 AI訓練過程中的記憶體瓶頸，使規模巨大型語言模型得以在本地端高效運行。群聯的邊緣AI機器不僅能在地端進行AI模型微調訓練與推論，甚至可支援規模高達 1000B（1 兆）參數的AI模型，進一步降低運算成本，提升 AI 在藥物開發領域的應用可行性。華安(6657)與群聯電子(8299)的合作，讓 AI 能夠更深入地理解藥物機制，加速老藥新用的探索進程，推動新適應症開發，甚至可能改變未來新藥研發的模式。我們相信這次合作將為產業帶來關鍵性的技術突破，推動 AI 在製藥領域的普及與發展。

群聯電子執行長潘健成表示，很榮幸與華安醫學攜手合作，透過aiDAPTIV+技術，協助華安以可負擔的成本訓練更大規模的AI模型，提升藥物開發的效率與精準度。我們的平民化的邊緣AI解決方案，能在不依賴雲端的情況下，確保關鍵研究資料安全無虞，同時加速老藥新用的開發流程，縮短新藥上市時程。未來群聯將持續支持華安推動AI在製藥領域的創新應用，讓AI技術真正落地，為醫藥產業帶來更具突破性的發展。

前宏碁智醫總經理許銀雄指出，以AI來驅動藥物開發涉及生物、化學、藥物、醫學、臨床等知識及大量資料，透過nVidia以及群聯的平台及技術，可以讓更大量的資料加入華安藥物開發平台來發展更精準的模型，也更經濟、快速又有效的讓它實現。

2025年起AI的應用將擴散至各行各業，全球藥物開發將導入AI驅動全球製藥產業將進入新的競爭態勢，而華安鎖定{老藥新用}為主，相較探索全新成份的醫藥同業，將更具時間與成本優勢，有機會彎道超車，成為該領域的領導廠商之一。根據國際市調機構Markets & Markets的資料顯示，2023年全球AI藥物開發市場規模約9億美元，預計年均複合成率高達40%，2028年AI藥物開發市場將增長至49億美元。

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