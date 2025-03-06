期待重建商機! 散裝航運低檔翻揚

◎錢冠州 CSIA/CFTA

烏俄戰爭開啟談判和談的第一步，雖然預估這會是一段漫長的談判階段，但已經有利於重建商機開始浮現，預估散裝貨物需求將攀升。烏克蘭重建所需的貨物包含鐵礦砂及煤炭等運輸，將對於中小型散裝船產生龐大需求，慧洋-KY(2637)將為最受惠的散裝航商，另外裕民(2606)及正德(2641)等也具備龐大的利基。而由於戰後重建需要鋼鐵，煉鋼原料鐵礦砂的載運需求將轉強。鐵礦砂主要是以海岬型船舶運輸，新興等散裝航運相關股亦顯著受惠。。

經濟基本面也有利於目前散裝航運報價向上，根據過往經驗統計，在元宵節過後中國製造業逐步復工，將會推進散裝航運的載運需求。統計近十年(2015年~2024 年)，BDI指數於2月上漲機率達80%、3月上漲機率達90%、4月上漲機率達70%，報價向上的利多題材將有利驅動相關類股的股價表現。

3月將公告股利政策，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)等具備高殖利率題材，以2024年全年而言，BDI指數維持高檔整理，預估散裝航運相關股獲利將呈現年增表現。

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