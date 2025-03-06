台積電千億美元投資受惠股~世禾、帆宣
台積電千億美元投資受惠股~世禾、帆宣
◎賴建承CSIA
台積電日前法說表示，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈業績攀升。此外，川普的關稅施壓，促成台積電董事長魏哲家與川普會面，並於3/4宣布加碼1000億美元投資美國，包括新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，這新增的千億美元金額居然是2025年台積電資本支出的2.5倍，若加計之前的投資，則台積電在美國共計會砸下約1650億美元，故對於建廠工程、設備、材料、檢測等受惠深。
亞翔股價創高，世禾突破下降壓力線
受惠台積電的大擴產，日前筆者於本刊介紹的亞翔(6139)，股價已領先創下289.5元的波段高，而龍頭廠之一的漢唐(2404)，股價於經過回檔後也出現復活跡象，一旦月線與季線站穩，有機會挑戰前高，當然隨著高價股拉開比價效應後，200元以下的設備股就不容小覷。筆者今年初於本刊也介紹過世禾(3551)，去年前3季EPS4.95元，隨著在大客戶市占提升，2023年半導體比重74%，毛利率可穩定維持在35%以上。
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