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獲新訂單的優質車電飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

獲新訂單的優質車電飆股

◎黃清照 CSIA

大盤自2/21的23732，因KD處高檔做修正，上期估會修正8~13天是正常，但因美道瓊、尤其納達、費半受到輝達、ARM、博通、邁威爾、台積電跌幅較預期重而出現大跌，使指數受連累跌破22808，估業績股含AI伺服器(廣達、緯創、健鼎、光寶、國巨、矽格、奇鋐、貿聯、台光電、台星科、台燿、鴻海、金居…)、車電(東陽、堤維西、耿鼎、定穎、立隆、胡連、興勤、劍麟…)、業績股(聯電、瑞儀、力成、欣銓、晶技、聯陽、聯發科、嘉澤、國產、騰輝、僑威、散裝)、低估機器人(大立光、信邦、艾訊、立端)於22680~22450領先在3/3~3/5大盤修正第六天見底，有些在3/3就先上漲如矽格、健鼎、東陽、立端，有些3/4就見底先上漲如國巨、台燿、金居、貿聯、緯創、鴻海、胡連、興勤…，但剩少數業績股在3/5就見底，整體業績股在3/5就調整結束而展開良性的波段行情，但因台積電投資1000億美金在美國建三個晶圓廠、兩個先進封裝廠、一個研發中心，這對台積電長期而言毛利率勢必會下滑，所以台積電的底部約在970~988跌到這裡也會開始反彈，但因高估的矽光子、重電股、高估機器人、部分高估設備股於22450附近也會反彈，但屬弱勢反彈，這一些高估股會再向下殺低到22480~22100才會整體落底出現強勁反彈。

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