指數利空淬煉後，價值股浮現檯面！

◎張文赫 CSIA

美股近期走勢疲弱，位階已壓在5、10、20、60日線這四條短均線之下，加上美國經濟降溫，去年第四季國內生產毛額(GDP)季增年率為2.3%，比去年第三季的3.1%增速放緩；加上關稅威脅再起，美國總統川普上週四表示，對墨西哥和加拿大的關稅將按計劃於3/4生效，同日也將對中國加徵10%關稅，直接讓週四美股四大指數重挫、尤其是與台股連動較相關的科技類股指數跌勢較重。

不只美股出現轉弱現象，台股也同樣遭逢法人賣股提款，三大法人近日都是同步賣超，今年才經過兩個月外資法人就已經賣超約2200億、而三大法人累計也賣了近三千億；在內外諸多利空衝擊的淬鍊之下，盤面上主流類股開始出現轉變，原本以台積電為首的相關供應鏈開始出現資金外逃、台積電今年已經是不漲反跌並回吐所有漲幅。因此市場面也會去尋找新的出路，就個人觀察來看，現階段低本益比的股票相對抗跌，價值股經指數回檔的利空淬煉後開始浮現檯面，例如：茂訊、威強電、矽格、精元等個股近日表現不俗。

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