快訊

水氣通過今雨炸北台灣 吳德榮：周日暖氣團增強 下周飆逾30度高溫

手握半導體廠務工程大單─亞翔

聯合新聞網／ 萬寶週刊

手握半導體廠務工程大單─亞翔

◎王榮旭 CSIA/CFTA

輝達上季EPS 0.89美元優於市場預期的0.84 美元，但Q1毛利率71%卻差於市場預期的72.2%，27日美股四大指數，由科技股領跌全面收低，拖累亞股。週五日經指數開盤暴跌402點，最終收盤下跌1100點，創下5個月來的收盤新低。另外韓綜指數跌3.39%，香港恒生指數收盤重挫776點。台股儘管因228休市一天，但本周仍面臨補跌壓力，台積電遭外資被動調節，指數跌破23000整數關卡，失守半年線。

地緣政治議題延燒，全球半導體廠衝刺擴廠布局，以台積電(2330)來說，今年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，其中，台灣在建與新建廠有七個，為最大宗，涵蓋先進製程晶圓廠與先進封裝廠。海外方面，今年將同步推進美、日、歐三地建廠，包含官方已預告日本熊本二廠興建工程計畫將於今年Q1開始，目標2027年量產，包括美國晶圓21廠第二座廠，以及德國德勒斯登特殊製程新廠等。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1635期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

川普讚：台積電赴美打造最強晶片！網哀嚎「台灣的利空」

南韓、英特爾才是第一個完蛋！專家認同台積電赴美卡位：越強大台灣越安全

車位難求！新北九份隔頂停車場4月啟用可供53車位

台積電變美積電⋯006208還能留？網勸改買這類標的

相關新聞

期待重建商機! 散裝航運低檔翻揚

烏俄戰爭開啟談判和談的第一步，雖然預估這會是一段漫長的談判階段，但已經有利於重建商機開始浮現，預估散裝貨物需求將攀升。

台積電千億美元投資受惠股~世禾、帆宣

台積電日前法說表示，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈業績攀升。

獲新訂單的優質車電飆股

大盤自2/21的23732，因KD處高檔做修正，上期估會修正8~13天是正常，但因美道瓊、尤其納達、費半受到輝達、ARM、博通、邁威爾、台積電跌幅較預期重而出現大跌.....

指數利空淬煉後，價值股浮現檯面！

美股近期走勢疲弱，位階已壓在5、10、20、60日線這四條短均線之下，加上美國經濟降溫，去年第四季國內生產毛額(GDP)季增年率為2.3%.....

手握半導體廠務工程大單─亞翔

輝達上季EPS 0.89美元優於市場預期的0.84 美元，但Q1毛利率71%卻差於市場預期的72.2%，27日美股四大指數，由科技股領跌全面收低，拖累亞股。

IPC個股百花齊放─磐儀

美股上週五由於2月份消費者信心指數進一步惡化，從71.1降至64.7收黑，引發科技股拋售，台股21日大跌受其影響，目前本週市場關注仍是美國總統川普政策是否具有較大變數，另外輝達也將在26日公布財報，將反映在台股27日表現，而權王台積電股價還須觀察，已有好幾次往季線回測，季線失守的話，大盤指數將難以表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。