手握半導體廠務工程大單─亞翔

◎王榮旭 CSIA/CFTA

輝達上季EPS 0.89美元優於市場預期的0.84 美元，但Q1毛利率71%卻差於市場預期的72.2%，27日美股四大指數，由科技股領跌全面收低，拖累亞股。週五日經指數開盤暴跌402點，最終收盤下跌1100點，創下5個月來的收盤新低。另外韓綜指數跌3.39%，香港恒生指數收盤重挫776點。台股儘管因228休市一天，但本周仍面臨補跌壓力，台積電遭外資被動調節，指數跌破23000整數關卡，失守半年線。

地緣政治議題延燒，全球半導體廠衝刺擴廠布局，以台積電(2330)來說，今年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝十個，其中，台灣在建與新建廠有七個，為最大宗，涵蓋先進製程晶圓廠與先進封裝廠。海外方面，今年將同步推進美、日、歐三地建廠，包含官方已預告日本熊本二廠興建工程計畫將於今年Q1開始，目標2027年量產，包括美國晶圓21廠第二座廠，以及德國德勒斯登特殊製程新廠等。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1635期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw