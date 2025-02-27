AI機器人!多頭大軍風雲再起

◎錢冠州 CSIA/CFTA

AI機器人發展迅速，中國大陸春晚機器人轉毛巾舞蹈，現在甚至技術突破可以前空翻，2025年2月23日，深圳一家名叫眾擎機器人的公司發布了視頻，他們的PM01人形機器人完成了全球首例前空翻。這對於機器人產業是個技術大突破的表現，前空翻對機器人的動態平衡動作、瞬間加速和落地精準度要求更高。影片裡那個前空翻動作流暢得讓人驚嘆，網上不少人看了都說科技進步的速度真是「一日千里都嫌慢」，所以我認為，機器人相關零組件及機器人產業發展會是接下來股市多頭的重點表現族群。

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