新藥股的2盞明燈~中裕、智擎

◎賴建承CSIA

川普已表示對加拿大和墨西哥的關稅措施將「如期實施」，加上近期公布的經濟數據欠佳，同時關稅帶來之通膨疑慮，讓市場對美國陷入停滯性通膨之可能性升溫，美股與國際股也因此陷入整理。由於擔憂川普關稅與貿易戰衝擊，故處高位階的股票，若一旦有狀況恐重創股價，也使得法人動作與策略漸趨保守，而內資主力則轉向找低基期股避風險，包括雙D、塑化、鋼鐵、重電、航運、生技股等，其中生技股有機會受惠川普生醫政策之激勵。川普希望降低藥價與減少監管，同時倡議美國製造，其中因目前FDA審批流程繁瑣，在川普減少監管政策下，未來可能加速調整，在政策加持下，生技股可聚焦新藥股與美國製造股，其中新藥股的中裕(4147)、智擎(4162)有機會繼高價股後成為生技股新歡！

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