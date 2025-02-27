本益比只有12倍的AI伺服器飆股

◎黃清照 CSIA

台股到2/21漲到23732，因KD處在高檔，做修正8~13天是正常，因台灣本益比達約22.5倍且處在相對高基期，道瓊本益比約27.2倍、納達約28.5倍也處在歷史高檔，所以道瓊、納達做大幅度修正，修正的帶頭大跌股集中在AI伺服器如微軟、谷歌、亞馬遜，連帶META也出現明顯的修正，特斯拉成為最弱勢股，所以美股的AI伺服器都修正，但只有META的本益比約27.69倍較合理，其他的本益比都高達30~40倍以上、甚至50倍以上，可是台灣的AI伺服器本益比超低，如台光電去年EPS 27.81股價633(2/26收盤)，國巨去年EPS 41股價583，健鼎EPS 15.5股價208，本益比非別低到22.8、14.2、13.4倍，大盤從23732開始修正，我認為修正到季線23106~23200，低本益比股如台光電、國巨、奇鋐、雙鴻、貿聯、健鼎、光寶科、緯創、金居、台燿、矽格…及車電的堤維西、耿鼎、東陽、興勤、胡連就會先見底，另烏克蘭重建受益股水泥、塑膠、鋼鐵、航運底部早已經出現，尤其散裝航運的正德、新興、裕民、四維航、慧洋是這一波的領先股，當中以正德、新興最低估，須以適當回檔低接較宜，另低基期南亞科、華邦電也具大翻滾當沖力道......

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