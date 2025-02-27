1634期：母子連心，集團攜手全力衝！

◎張文赫 CSIA

短期台股依然在區間震盪做蛇行，目前二月份既過不了一月份高點23943.95也跌破不了低點22458.22，台積電更是原地踏步，截至2/24收盤，台積電在今年一月份共上漲60元、二月份也是共下跌60元，完全是毫無表現，不過櫃買指數則是一路續創今年新高，現階段在台積電被壓盤之下，資金流出持續轉向櫃買小型股，散戶最好賺的時間來了看法不變。

二月份目前高不過高、低不破低大概已成定局，隨著輝達公布財報之後，多空決戰勢必會是落在三月份！三月之後的市場新方向也將主導今年方向，另外，三大法人今年各自都是累計賣超，其中以投信的操作慣性趨向轉變最大，今年在上週正式轉為淨賣超，去年則是狂買超8310億，一路買多賣少；因此今年推估在操作上宜買小不買大，權值股容易有高檔獲利了結賣壓，選擇小型股來操作會比較靈活。

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