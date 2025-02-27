1634期：母子連心 集團攜手全力衝！
1634期：母子連心，集團攜手全力衝！
◎張文赫 CSIA
短期台股依然在區間震盪做蛇行，目前二月份既過不了一月份高點23943.95也跌破不了低點22458.22，台積電更是原地踏步，截至2/24收盤，台積電在今年一月份共上漲60元、二月份也是共下跌60元，完全是毫無表現，不過櫃買指數則是一路續創今年新高，現階段在台積電被壓盤之下，資金流出持續轉向櫃買小型股，散戶最好賺的時間來了看法不變。
二月份目前高不過高、低不破低大概已成定局，隨著輝達公布財報之後，多空決戰勢必會是落在三月份！三月之後的市場新方向也將主導今年方向，另外，三大法人今年各自都是累計賣超，其中以投信的操作慣性趨向轉變最大，今年在上週正式轉為淨賣超，去年則是狂買超8310億，一路買多賣少；因此今年推估在操作上宜買小不買大，權值股容易有高檔獲利了結賣壓，選擇小型股來操作會比較靈活。
新聞稿:【更多精彩內容請見萬寶週刊1629期，訂購專線：02-6608-3998】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言