IPC個股百花齊放─磐儀

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股上週五由於2月份消費者信心指數進一步惡化，從71.1降至64.7收黑，引發科技股拋售，台股21日大跌受其影響，目前本週市場關注仍是美國總統川普政策是否具有較大變數，另外輝達也將在26日公布財報，將反映在台股27日表現，而權王台積電股價還須觀察，已有好幾次往季線回測，季線失守的話，大盤指數將難以表現。

今年過年期間，中國大陸開源AI模型DeepSeek橫空出世，其低成本模型讓市場質疑AI算力市場需求，一度造成輝達股價大跌，但從另一個角度來看，卻有助加速邊緣AI市場成長。DeepSeek掀起市場對邊緣AI產業的龐大想像，帶動蛇年開春以來工業電腦(IPC)族群股價「驚驚漲」，甚至PC品牌大廠宏碁(2353)也在近期宣布，擴大投資工業電腦大廠振樺電(8114)，一時之間，IPC產業成為今年資本市場青睞的族群，open source的概念在AI領域開始成形，對邊緣AI創造更多機會，更適合在終端上應用。

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