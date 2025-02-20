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國家級防詐AI平台 由金融科技聯盟跨生態系防堵

聯合新聞網／ 萬寶週刊

國家級防詐AI平台 由金融科技聯盟跨生態系防堵

撰文/陳澤樂

投資詐騙猖獗金額不斷創新高，國人最近一周內就被詐騙15.6億元(2月9-15日)投資詐騙為最大宗佔12億元，主要都是透過邀請加Line做為聯繫媒介。

金融科技產業聯盟於2月19日正式組成，是由多個工作圈串聯的合作案，尤以「防詐平台」為代表，將有三個工作圈參與其中，而另一大合體為百億級「金融科技基金」的成立，聯盟將共組「金融科技的投資國家隊」。

中信金控(2891)資訊最高主管賈景光在簡報時指出，賈景光指出，金融科技應用研發工作圈，其中一個重要目的在建立「國家級的防詐平台」，另一個即為建立主權式的深層AI平台，也就是大型金融語言模型，同時也將討論如何運用更多科技來服務中小企業。他指出，工作圈與其他工作圈的合作，從防詐平台開始。例如，國泰金負責電信資料的連繫。玉山金負責金融無塵室，以「警示帳戶聯防」為第一任務。還有可程式化的AI治理制度。

玉山金控(2884)所負責的「數位金融實務規範建議工作圈」，最具代表性的是「金融無塵室」。玉山金科技長張智星說明，所謂「無塵室」，將由公正第三方來進行第二層加密，可使各機構之間金流如何流通一目瞭然之外，透過該串接，不僅可跨行掌握警示帳戶，同時還將知道同一個email在不同銀行開了多少帳戶，對此，玉山金已洽AI領先公司NVIDA協助支援大量的算力，二月底即將會有進一步成果。張智星說明另一工作重點「可程式化的AI治理」，就是利用AI風險層次分成高中低，來判斷可解釋性的程度要有多大，「可解釋性」的定義如何也將共同討論而形成。

國泰金控(2882)負責的異業生態工作圈，則以技術授權及共研標準（跨業的資料交換）為二大推動方向；國泰金資深副總暨資訊長吳建興指出，去年10月累計已有5,800多項金融業專利，金管會已開放技術授權，把一些技術推展到異業或從科技業引進，促進更多專業技術上的合作。吳建興指出，國泰三大構想，包括聯合學習技術授權，如打詐合作時的詐騙電信門號停話的資訊可儘快到金融業，另外像是數位金融護照，例如去日本工作，開戶，跨國合作，用區塊鏈提供身份護照來取代一部分的KYC，以及金融與醫療之間接軌的智能方案來促進理賠效率。

此金融科技產業聯盟平台應多邀請(7722)連家網路公司(在台灣資本市場與其他金融機構比較下享有超高的本益比)與其最大法人股東母公司LINE在台灣應更加大力道參與防堵詐騙連絡之管道，善盡金融科技特許行業的社會責任!

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