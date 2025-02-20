AI機器人蓬勃向上!亞光(3019)大漲偏多

◎錢冠州 CSIA/CFTA

特斯拉與輝達等科技巨頭的人形機器人專案正在快速推進，Meta也宣告要大舉投入人形機器人的發展，今年預估就將進入少量的生產階段，而中國大陸企業如華為、宇樹科技等也在積極佈局機器人產業，形成中美雙驅錢進的產業擴張態勢，顯示人形機器人市場即將進入快速發展期，為相關企業提供巨大成長空間。人工智慧技術的持續突破使得人形機器人在圖像分類、視覺推理和英語理解等方面取得顯著進展，而DeepSeek橫空出世更降低AI研發成本及時程加速，預計中美製造業和家政業的人形機器人需求到2030年共將達到約200萬台以台，市場規模預估將超過1000億美元以上的規模。

當AI訓練成本下降及參與者變多，包含AI PC、AI手機等消費性電子及AI機器人的產業成長速度就會明顯加快，聯發科(2454)與Nvidia合作AI PC相關晶片看好，在機器人產業方面，包含晶片及軟體需求就更明確.....

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