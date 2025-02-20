最低估的ASIC股~譜瑞-KY

◎賴建承CSIA

雖然台積電近期面臨關稅與英特爾合資設廠傳言，不過持續的先進製程推展與先進封裝擴產則毫不受影響，而且微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta等4家CSP廠，2025年資本支出共計3200億美元，較2024年的2300億美元，年增率高達39%，這勢必帶動AI及HPC客製化趨勢，ASIC與IP需求將暴增。近期世芯-KY股價已大漲一波，也與信驊上演股王爭霸戰，加上高速傳輸的祥碩也默默走揚，千金股的比價效應明顯展開。此外，英特爾日前表示AI PC在全球已出貨2千萬台，預計在2025年前推出1億台AI PC，預估2028年AI PC市占率將達80%。集邦科技也認為2025年AI筆電滲透率達21.7%，2029年80%的筆電將搭載AI技術。故AI終端應用的崛起，將加速PC、NB、手機、車用、醫療、穿戴裝置等導入AI功能，迫使IC設計的需求大舉攀升，加上聯發科股價寫下歷史新高，相關IC設計將跟進受惠，包括MCU、類比IC、電源管理IC、觸控IC、網通IC、高速傳輸等不容小覷。

譜瑞-KY聚焦高端NB，強化ASIC業務

譜瑞-KY(4966)去年第四季營收1.27億美元，毛利率42.3%，稅後獲利2130萬美元，EPS0.27美元，約新台幣的8.69元，2024年營收5.06億美元、年成長14.63%，稅後淨利8068萬美元，EPS1.01美元，約新台幣32.55元。

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