法人爭相吃貨的優質飆股

◎黃清照 CSIA

台股在2/3重挫到22502，當日跌超過800點，但每次重挫都是非常好的買點，因為有些非常優質低本益比股票不怕重挫只怕不跌回來，一跌回來就是有心人大舉吃貨的時候，所以當日如鴻海、緯創、奇紘、雙鴻、台燿、勤誠、金像電、光寶科、川湖、國巨、立端、艾訊、僑威、聯發科、聯陽、原相…被人家吃到貨到今都大漲，而指數2/18已經收在23666，已把缺口回補了，但是台灣的整體本益比高達22.7倍，對比香港、上海、南韓、德國、英國的本益比低於17.5倍或15倍，這一些股票更具吸引力，如香港的科技股的騰訊、阿里巴巴、小米、聯想、比亞迪汽車…都出現大漲特漲的現象，這主要是由DEEP SEEK的利多所引導上來，連帶陸港股上漲也會帶動台灣低本益比上漲，所以低估AI伺服器、機器人(立端、艾訊、信邦、大立光)、業績股(僑威、華碩、微星、聯陽、瑞昱、群聯、晶技…)、低基期股(華邦、南亞科、聯電、裕民、正德、新興…)都會成為眾人爭相布局首選。美國的AI伺服器META、IBM、谷歌、亞馬遜、博通、微軟、特斯拉本益比少者24倍、多者達40倍以上，但台灣的AI伺服器本益比都非常低，如國巨、健鼎本益比不到14倍，台燿、奇紘、雙鴻、緯創、鴻海、廣達本益比也大概低於18倍，不追高逢低可布局。

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