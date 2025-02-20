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晶圓代工廠擴產效應顯現─昇陽半導體

聯合新聞網／ 萬寶週刊

晶圓代工廠擴產效應顯現─昇陽半導體

◎王榮旭 CSIA/CFTA

在川普政府推動下，有關台積電考慮取得英特爾晶圓代工事業控制權的傳聞甚囂塵上，此舉將使「英特爾再次偉大」。不過，卻是台積電不可承受之重。台積電要扶持競爭對手，對台積電而言等於是自損晶圓代工龍頭地位，根據華爾街日報釋出的訊息指出，有可能博通(Broadcom)和台積電將共同分拆英特爾，由博通吃下晶片設計部門，製造部門則交給台積電。

由於川普介入調停，烏克蘭與俄羅斯有機會在近期停火，烏克蘭重建將需要10年5000億美元，由於戰後重建主要會帶動水泥、鋼材等原物料需求，主要運送鐵礦砂的海岬型船隊業者裕民也將成為主要受惠航商，包括鋼鐵、銅鋁、水泥、線纜、塑膠、玻璃、散裝航運等低基期族群等有機會，而電子族群儘管近期因關稅等雜音較多，但台積電今年支出上看420億美元，其中70%將用於先進製程技術，已有部分廠商搶先搭上熱潮。

再生晶圓產業龍頭昇陽半導體(8028)去年11月通過第三案「根留台灣投資方案」，規劃在台中港科技產業園區新建廠房及擴充產能，總投資額達25億，預計於2026年完工，公司也已完成20億可轉換公司債，預計2025年底12吋再生晶圓月產能將提升至80萬片，進一步滿足全球市場對高品質再生晶圓日益增長的需求。

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