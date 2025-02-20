一家獨大！三星HBM概念股噴出

◎張文赫 CSIA

自從川普就職上任美國總統後，幾乎週週都會有拋出新的議題，而近期的「對等關稅｣以及「台積電與英特爾媒和｣的話題也引起市場軒然大波，尤其在上周四、五這二天在權值股普遍上漲之下台積電獨跌，就是受到與英特爾事件的影響，畢竟英特爾的利多就是台積電的利空，美其名是促成合資成立公司，實則是要求台積電的晶片技術轉移到美國英特爾，因為在上周的後半段，包括台股與台積電就受到沉重的賣壓拖累，導致台積電率先跌破季線。

短期台股依然在23100與23600這500點的區間震盪蛇行，但近幾日受台積電影響下，台股與美股走勢暫時算是脫鉤，因此選股不選市就是現階段的操作主軸，可以用隔日沖與強勢股作波段來累積獲利。近日有一檔三星HBM概念股：擎亞(8096)走勢算是出現噴出現象，2/14周五這天在進入20分鐘的分盤交易之下，還有6364張去拉高攻上漲停，顯示主力做多心態明確、主力已經鎖定籌碼，股價在1/20過後已經急速上漲翻倍，一路從35元漲到71元、沿著5日均線做強攻，技術面已是強勢。

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