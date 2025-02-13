世豐絕妙策略 以每股51元收購凱撒衛,爭取雙贏合作

撰文/陳澤樂

螺絲業世豐(2065) 2月7日宣布，世豐董事會決議公開收購凱撒衛(1817)已發行股份總數7260萬股之20%(1452萬股)，公開收購期間為114年2月10日至同年3月5日止，世豐將依相關法律規定。本次公開收購價格為每股現金51元，若應賣股數達預定最高收購數量1452萬股，則本次公開收購之收購總金額為7億4052萬元，惟若最終有效應賣之數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量363萬股(約凱撒公司已發行股份總數之5%)時，本次公開收購之數量條件即已成就。

2月10日凱撒衛（1817）受到世豐收購差價的激勵，一開盤即跳空漲停47.85元鎖死，市價排隊買單超過2.4萬張，2月11-12日凱撒衛股價停在49元上下；距世豐收購價51元利差已縮小至僅3%。

法人看世豐後勢 散戶追眼前凱衛

世豐決議公開收購凱撒衛的20%股權，世豐表示，凱撒衛是台灣上市公司，為綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣及越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與世豐螺絲所屬產業領域相同，世豐螺絲在越南廠佔地6萬坪新廠也即將量產，將有助於開拓越南市場，凱撒衛近幾年來營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定。

世豐宣布將收購凱撒衛20%股權，觀察一、雙方產業相近若能朝大成鋼蒐購隆美窗簾&櫻花買愛菲爾系統傢俱的之後形成營收獲利增加之多面向良性發展， 觀察二、世豐以財務性策略投資收購成就每年有約5%以上現金股利(凱撒衛近5年平均現金殖利率5.3%)+凱撒衛後市股權籌碼集中有機會賺到股價利差， 觀察三、世豐此次收購凱撒衛20%股權未能成就，對世豐也是小贏賺到股權的資本利得，距離世豐公開收購期截止3月5日，投資人若現在還沒買到凱撒衛（1817）亦可留意世豐(2065)長期持有應該也是很好的投資選擇(世豐近5年平均現金殖利率6.64%)。

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