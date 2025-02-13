快訊

天氣逐漸好轉中 吳德榮：明天回暖、周日起再迎冷氣團

2025將進入AI百花齊放的時代

聯合新聞網／ 萬寶週刊

2025將進入AI百花齊放的時代

◎錢冠州 CSIA/CFTA

周邊產業股包含ASIC、矽光子、機器人、BBU、軟體、AI消費性電子如AI眼鏡等，相關指標股還是採取拉回買進且抱大波段的策略，DeepSeek的開發成功，顯示出透過模型訓練方式的更新進步，將可大幅減少AI成本，並降低AI領域的進入門檻，AI開發將由過去仰賴大型CSP投資投入，轉為包含中小企業進入與終端應用百花齊放的盛況，我認為這對於AI產業領域來說，將加速產業滲透率及普及化的高速發展，而這對於我們在去年底以來持續看好的周邊產業股來說，將是明顯的利多，而短線股價的震盪將是中長線進場的絕佳機會! 以IC設計來說，DeepSeek以遠低於市場預期的成本來達到類似OpenAI的卓越運算效能，市場目前擔心將會使高階GPU需求產生負面影響，但是我們認為DeepSeek為突破現有AI訓練推理的轉折點，這反而將使長期AI需求增長，簡單來說，過往大多依賴大型CSP業者投入投資AI訓練模型，但未來成本降低將誘使更多中低成本的玩家入場，對於Nvidia來說，將會是短空長多，而對於ASIC業者來說，由於參與者變多且個別需求差異性擴大，預估將使ASIC的應用需求更加寬廣，對於相關公司反而是利多，以聯發科(2454)來說，近期股價走出創波段新高的走勢，外資及投信同買，預估接下來AI PC及ASIC業務將使基本面趨勢明確向上。

2025年的AI賽道更加精采，輝達股價短線拉回整理，但中長期看多趨勢未變，而短線震盪壓回的台積電及台積電周邊股整理過後再上，矽光子股票在年前領先，雖年後出現重挫走勢，但光進同退趨勢不變，指標股如聯鈞(3450)及上詮(3363)，其中與台積電關係密切的上詮(3363)為重點指標股之一! 外資報告看多，但族群向上趨勢明顯，震盪拉回都是偏多進場的好時機。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1632期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

台積電（2330）股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

台積大投資9,000億銀彈上膛 在美召開董事會通過七大議案

增資子公司100億美元 台積電：降低外匯避險成本

川普揚言課關稅 台積電1計畫恐提前？專家：向美方釋出善意

相關新聞

世豐絕妙策略 以每股51元收購凱撒衛 爭取雙贏合作

螺絲業世豐(2065) 2月7日宣布，世豐董事會決議公開收購凱撒衛(1817)已發行股份總數7260萬股之20%(1452萬股)，公開收購期間為114年2月10日至同年3月5日止，世豐將依相關法律規定。本次公開收購價格為每股現金51元，若應賣股數達預定最高收購數量1452萬股，則本次公開收購之收購總金額為7億4052萬元，惟若最終有效應賣之數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量363萬股(約凱撒公司已發行股份總數之5%)時，本次公開收購之數量條件即已成就。

任天堂Switch 2受惠股：原相

台積電先進製程不斷推進，甚至因應美國關稅戰，破天荒的赴美開董事會，加上微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta等雲端建置需求，預計2025年這4家CSP廠資本支出共計3200億美元，較2024年的2300億美元，年增率高達39%.....

2025將進入AI百花齊放的時代

周邊產業股包含ASIC、矽光子、機器人、BBU、軟體、AI消費性電子如AI眼鏡等，相關指標股還是採取拉回買進且抱大波段的策略，DeepSeek的開發成功，顯示出透過模型訓練方式的更新進步，將可大幅減少AI成本，並降低AI領域的進入門檻，AI開發將由過去仰賴大型CSP投資投入，轉為包含中小企業進入與終端應用百花齊放的盛況，我認為這對於AI產業領域來說，將加速產業滲透率及普及化的高速發展，而這對於我們在去年底以來持續看好的周邊產業股來說，將是明顯的利多，而短線股價的震盪將是中長線進場的絕佳機會!

營收創新高的優質AI伺服器

台股在2/11收23364比1/22農曆年封關日23526小跌162點表現不錯，但陸港股表現更佳，港在2/11收21294、上海A收3477較對稱台股1/22的港、上海收19778、3368分別大漲1316、109點，為何他們會脫穎而出？主因陸股的本益比不到12倍.....

新一代強勢類股已殺出重圍

預告新春蛇年開盤之後，就是呈現暴漲暴跌的蛇行盤來回震盪無誤！上週先下後上、先大跌一天830點之後連漲四天上漲了783點，直接回補了新春開紅盤的跳空缺口、也收復站回所有均線之上.....

RTX50系列顯卡最受惠股─僑威

由於川普計劃本週對多個國家宣布對等關稅措施，稍早也有加拿大、墨西哥以及日本等國家，順應美國優先的政策，換取川普對於關稅上的讓步，其實川普對台積電課徵高關稅，對美國的企業來說，只有壞處沒有好處，台積電或許在美國市場可能再增加投資，抑或是在晶圓代工的技術上面，有更多的先進製程在美國，來換取川普對於關稅的減緩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。