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任天堂Switch 2受惠股：原相

聯合新聞網／ 萬寶週刊

任天堂Switch 2受惠股：原相

◎賴建承CSIA

台積電先進製程不斷推進，甚至因應美國關稅戰，破天荒的赴美開董事會，加上微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta等雲端建置需求，預計2025年這4家CSP廠資本支出共計3200億美元，較2024年的2300億美元，年增率高達39%，將帶動AI及HPC客製化趨勢，ASIC與IP需求暴增，同時DeepSeeK的興起，也將加速PC、NB、手機、車用、醫療、穿戴裝置等終端應用導入AI功能，迫使IC設計的需求大舉攀升。近期世芯-KY(3661)與信驊(5274)上演股王爭霸戰，聯發科(2454)更於法說會前，股價寫下歷史新高，在IC設計千金股出現比價效應下，中低價位的業績股就不容小覷。

原相淡季不淡，今年EPS估15元

任天堂預計在4月2日舉行 Switch 2 專屬的 Nintendo Direct 發表會，這對於供應鏈的原相(3227)與鴻準(2354)之業績將帶來爆炸性成長。其中原相去年前三季營收60.59億，年增48.7%，毛利率61.5%，優於前年同期的56.6%，稅後獲利12.45億，年增138.5%，EPS達8.68元，而且Q4雖有淡季影響，但仍繳出微幅的增加，優於市場預期，2024年原相營收83.62億，年增率43%，全年EPS上看12元。

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