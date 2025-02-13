營收創新高的優質AI伺服器

◎黃清照 CSIA

台股在2/11收23364比1/22農曆年封關日23526小跌162點表現不錯，但陸港股表現更佳，港在2/11收21294、上海A收3477較對稱台股1/22的港、上海收19778、3368分別大漲1316、109點，為何他們會脫穎而出？主因陸股的本益比不到12倍、港股本益比約14.5倍，但台股本益比約22.5倍、台股本益比較此二者高出甚多，而今年面對川普關稅的不確定年代，且川普講話出爾反爾，如先前說對墨西哥、加拿大課25%關稅延後一個月，但經一個星期後就對此二者鋼鐵課稅，所以面對此不確定年代時，投資人以不變應萬變，就是選低本益比業績股方可進可攻退可守，本益比要低於台股的22.5倍、尤其16倍以下更好，對於高本益比且大量翻滾的機器人、矽光子投資人可先分三個點獲利賣出，等KD指標回到低檔再伺機而動，但機器人可優先注意艾訊、立端、信邦，而AI伺服器及車電本益比以低於20倍為首選，如貿聯、台光電、奇紘、神達、台燿、健鼎、光寶科、雙鴻、國巨、金居、矽格、台星科及堤維西、東陽、定穎、耿鼎、興勤、立隆、佳邦、日電貿為主，業績股等適當拉回可注意飛捷、僑威、富鼎、聯陽、致新、瑞昱、聯發科、大立光、川湖、材料、晶技、義隆電、聯詠…為主。

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