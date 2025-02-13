新一代強勢類股已殺出重圍

◎張文赫 CSIA

預告新春蛇年開盤之後，就是呈現暴漲暴跌的蛇行盤來回震盪無誤！上週先下後上、先大跌一天830點之後連漲四天上漲了783點，直接回補了新春開紅盤的跳空缺口、也收復站回所有均線之上；但是上週五(2/7)非農就業數據不如預期、創 3 個月新低，加上川普揚言實施「對等關稅」，因此當晚美股四大指數均下跌1%左右、包括費半指數也重新跌落月線，短線將不利台股續攻23500之上。

目前川普臨時提出的政策面會影響短線盤面走勢巨大、關稅戰的影響層出不窮且遍及各產業，包括電子與傳產等皆可能會因此受害或是受惠；新春開紅盤之後、包括川普再度回鍋就任總統，市場也還在觀望，除了新舊AI族群有出現走勢分野之外，現階段包括股王之爭也是白熱化，千金三巨頭(信驊/世芯-KY/力旺)互不相讓；短線除了因中國新創公司DeepSeek橫空出世後，讓資訊服務、數位雲端類股短線開始活躍之外，新一代強勢類股已殺出重圍，個人看好工業電腦族群。

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