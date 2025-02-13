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RTX50系列顯卡最受惠股─僑威

聯合新聞網／ 萬寶週刊

RTX50系列顯卡最受惠股─僑威

◎王榮旭 CSIA/CFTA

由於川普計劃本週對多個國家宣布對等關稅措施，稍早也有加拿大、墨西哥以及日本等國家，順應美國優先的政策，換取川普對於關稅上的讓步，其實川普對台積電課徵高關稅，對美國的企業來說，只有壞處沒有好處，台積電或許在美國市場可能再增加投資，抑或是在晶圓代工的技術上面，有更多的先進製程在美國，來換取川普對於關稅的減緩。台積電也將於2/12首次在美國召開董事會，甚至連經濟部次長等官員都要赴美參與，讓外界聯想可能是受美國政府壓力，也壓抑電子權值股表現。

輝達今年1/7發表新一代RTX顯卡產品，包括RTX 5070、5070 Ti、RTX 5080以及RTX 5090等，價格範圍在549美元到1999美元，1月發表5090、5080，2月發表5070Ti及5070，之後再推出5060Ti及5060，相關產品有機會在1Q25全數上市。在功耗部分，與前幾代變化上升不少，除5070維持在650W之外，高階的5080來到800W，比4080高出25%，而5090的總功耗達到1000W，也比4090增加約33%，預計將帶動高瓦數電源供應器的市場需求。

距離輝達上次發售RTX 40系列已時隔3年，50系列甫一上架就被搶購一空， 目前RTX 5090到貨時間為3~16週；RTX 5080的到貨時間為2~6週，台廠相關供應鏈包括電源供應、品牌廠都可望進補。目前 RTX 40顯卡的滲透率僅約 20%左右，大多數用戶仍然使用RTX 30系列及更低階顯卡，潛在更換顯卡人數眾多，此外RTX50系列性價比有望改善，進一步推升換代需求。

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