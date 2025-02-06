DeepSeek加速AI普及! 周邊產業股拉回買

◎錢冠州 CSIA/CFTA

周邊產業股包含ASIC、矽光子、機器人、BBU等，相關指標股還是採取拉回買進且抱大波段的策略，DeepSeek的開發成功，顯示出透過模型訓練方式的更新進步，將可大幅減少AI成本，並降低AI領域的進入門檻，AI開發將由過去仰賴大型CSP投資投入，轉為包含中小企業進入與終端應用百花齊放的盛況，我認為這對於AI產業領域來說，將加速產業滲透率及普及化的高速發展，而這對於我們在去年底以來持續看好的周邊產業股來說，將是明顯的利多，而短線股價的震盪將是中長線進場的絕佳機會! 以IC設計來說，DeepSeek以遠低於市場預期的成本來達到類似OpenAI的卓越運算效能，市場目前擔心將會使高階GPU需求產生負面影響，但是我們認為DeepSeek為突破現有AI訓練推理的轉折點，這反而將使長期AI需求增長，簡單來說，過往大多依賴大型CSP業者投入投資AI訓練模型，但未來成本降低將誘使更多中低成本的玩家入場，對於Nvidia來說，將會是短空長多，而對於ASIC業者來說，由於參與者變多且個別需求差異性擴大，預估將使ASIC的應用需求更加寬廣，對於相關公司反而是利多，以聯發科(2454)來說，近期股價走出創波段新高的走勢，外資及投信同買，預估接下來AI PC及ASIC業務將使基本面趨勢明確向上。

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