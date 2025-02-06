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AI PC元年受惠雙姝：瑞昱、義隆

聯合新聞網／ 萬寶週刊

AI PC元年受惠雙姝：瑞昱、義隆

◎賴建承CSIA

DeepSeek橫空出世，嚇壞了AI伺服器與半導體業者，過年期間相關個股紛紛重挫，推出的DeepSeek-V3與 DeepSeek-R1等AI模型號稱具有低成本優勢，因此，對CSP業者與AI軟體業者將加速生成式AI模型參數與訓練成本的優化，衝擊高階AI伺服器的需求。不過，先不論DeepSeek是否有那麼神奇，eepSeek的出現確實會使AI終端應用更加速實現，AI產業從雲走向端是必然的趨勢，AI手機、AIPC、機器人、工業4.0、智慧眼鏡、穿戴裝置等應用將與起，有利AI產業長期發展趨勢。故短線雖然有半導體與高階AI伺服器股遭到砍殺，但筆者認為只是短期現象，AI族群的輪漲是不會停的！

瑞昱突破下降壓力線，挑戰歷史高

英特爾日前表示AI PC在全球已出貨2千萬台，預計在2025年前推出1億台AI PC，預估2028年AI PC市占率將達80%。此外，集邦科技也認為2025年AI筆電滲透率達21.7%，2029年80%的筆電將搭載AI技術。故在AI PC平台升級下，相關IC設計將受惠，包括MCU、類比IC、電源管理IC、觸控IC、網通IC等業績可望跳躍成長，尤其在聯發科(2454)股價創新高之際，已掀起比價效應。其中瑞昱(2379) 2024年前3季EPS23.19元，全年營收1133.94億，創下歷史新高，年增19.14%，本益比不到20倍。且終端庫存水位低，瑞昱在第一季可望迎來拉貨、補庫存需求，日前CES展上各家晶片業者紛紛推出價格更親民的CPU，將帶動AI PC換機需求，有助瑞昱營運。股價已站上所有均線，並突破下降壓力線，加上MACD柱狀圖翻紅，逢低可留意布局點。

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周邊產業股包含ASIC、矽光子、機器人、BBU等，相關指標股還是採取拉回買進且抱大波段的策略，DeepSeek的開發成功，顯示出透過模型訓練方式的更新進步，將可大幅減少AI成本.....

AI PC元年受惠雙姝：瑞昱、義隆

DeepSeek橫空出世，嚇壞了AI伺服器與半導體業者，過年期間相關個股紛紛重挫，推出的DeepSeek-V3與 DeepSeek-R1等AI模型號稱具有低成本優勢，因此，對CSP業者與AI軟體業者將加速生成式AI模型參數與訓練成本的優化，衝擊高階AI伺服器的需求。

Deep Seek最低受益股是誰？

台股在1/22封關收在23525，在新春(2/3)開紅盤大跌830點，然在2/4反彈99點，但大家最不看好的陸港股市，陸股到2/4還沒有開市，港股在(2/3)只小跌7.8點，卻在2/4中美關稅開戰下大漲572點.....

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任天堂新機熱 Switch2受惠股─創惟

台股蛇年開盤出師不利，農曆年節期間爆發DeepSeek之亂，科技股跌的一蹋糊塗，就當市場逐漸消化DeepSeek利空，緊接著川普又來攪局，2/1簽署多項關稅命令，將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅、對中國徵收10%的關稅。

瞄準ASIC、BBU、機器人、矽光子

川普上任+封關長假效應，年前台股融資餘額持續大減，但是這段時間台積電繼續走強，台積電法說明顯勾勒出2025年AI趨勢繼續看旺，那麼現階段反而就是絕佳的進場機會，我預期在農曆年假過後行情開始走出波段向上行情機會大.....

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