AI PC元年受惠雙姝：瑞昱、義隆

◎賴建承CSIA

DeepSeek橫空出世，嚇壞了AI伺服器與半導體業者，過年期間相關個股紛紛重挫，推出的DeepSeek-V3與 DeepSeek-R1等AI模型號稱具有低成本優勢，因此，對CSP業者與AI軟體業者將加速生成式AI模型參數與訓練成本的優化，衝擊高階AI伺服器的需求。不過，先不論DeepSeek是否有那麼神奇，eepSeek的出現確實會使AI終端應用更加速實現，AI產業從雲走向端是必然的趨勢，AI手機、AIPC、機器人、工業4.0、智慧眼鏡、穿戴裝置等應用將與起，有利AI產業長期發展趨勢。故短線雖然有半導體與高階AI伺服器股遭到砍殺，但筆者認為只是短期現象，AI族群的輪漲是不會停的！

瑞昱突破下降壓力線，挑戰歷史高

英特爾日前表示AI PC在全球已出貨2千萬台，預計在2025年前推出1億台AI PC，預估2028年AI PC市占率將達80%。此外，集邦科技也認為2025年AI筆電滲透率達21.7%，2029年80%的筆電將搭載AI技術。故在AI PC平台升級下，相關IC設計將受惠，包括MCU、類比IC、電源管理IC、觸控IC、網通IC等業績可望跳躍成長，尤其在聯發科(2454)股價創新高之際，已掀起比價效應。其中瑞昱(2379) 2024年前3季EPS23.19元，全年營收1133.94億，創下歷史新高，年增19.14%，本益比不到20倍。且終端庫存水位低，瑞昱在第一季可望迎來拉貨、補庫存需求，日前CES展上各家晶片業者紛紛推出價格更親民的CPU，將帶動AI PC換機需求，有助瑞昱營運。股價已站上所有均線，並突破下降壓力線，加上MACD柱狀圖翻紅，逢低可留意布局點。

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