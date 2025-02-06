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Deep Seek最低受益股是誰？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

Deep Seek最低受益股是誰？

◎黃清照 CSIA

台股在1/22封關收在23525，在新春(2/3)開紅盤大跌830點，然在2/4反彈99點，但大家最不看好的陸港股市，陸股到2/4還沒有開市，港股在(2/3)只小跌7.8點，卻在2/4中美關稅開戰下大漲572點，綜觀自1/22以來港股大漲1011點，台股卻大跌731點，投資人注意今年國際股市會出現豬羊變盤，很有可能陸港股市本益比低及基期超低狀態之下可能會表現相當亮麗，因中國在2018年美中貿易戰下已摸透川普的手法，所以今年更知道如何應對川普的關稅戰且今年推出各種利多政策，有利股市上漲，台灣卻受制於Deep Seek橫空出世大部分AI伺服器受害，但健鼎、光寶科、國巨、台燿、金居、矽格、台星科…等不受影響或影響較小(但貿聯、台光電、奇紘、技嘉、緯創、神達、雙鴻、廣達、鴻海在跌約3~7%也會出現中級反彈)，然台股也有Deep Seek的受益股，受益在Deep Seek透過模型訓練方式更新，減少AI建置成本並大幅減低進入門檻，開啟科技大廠另一波戰火，使更多中小企業能入手AI系統，搭配Deep Seek開源低成本的優點，人人皆可打造專用模型，終端應用將更普及更多元，帶動AIPC、AI手機、平板裝置需求，這促使用在這三方面的IC設計如聯發科、聯詠、瑞昱、義隆電、聯陽、茂達、矽創、致新、群聯…受益，連帶大量使用被動元件的國巨、華新科也受益，國巨可謂左跨AI伺服器、右跨Deep Seek帶來利多的雙重受益股。

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