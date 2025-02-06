今年將是暴漲暴跌的蛇行盤？

◎張文赫 CSIA

新春開紅盤台股2/3就補跌，屋漏還偏逢連夜雨，隨著2/1美國關稅戰正式開打分別對墨西哥、加拿大與中國課高關稅，美股電子盤也大跌、再度拖累台股跌勢，讓原本春期封關期間就該補跌600點的台股雪上加霜，最後收跌-830點、創下史上第四大跌點，法人也大賣超，三大法人外資賣超-744億、合計賣超-851億。

今年的新春開紅盤大跌是繼2020年新冠疫情後的首次收跌，大盤一口氣跌破四條均線，直接回測半年線、收出下影線，若要止跌還需美股科技股助攻。從去年第四季開始的操作難度一直延續到現在，加上川普這人不按牌理出牌，關稅戰既可能是長期戰也可能是短期戰，隨時可能終止或是翻盤，一有變故、波動都會很大；近期會是呈現一路橫行的區間震盪就落在22000~24000點之間，資金會不斷輪動的暴漲暴跌一路蛇行盤！

年假期間大陸新創公司DeepSeek橫空出世，推出大型AI開源模型，讓輝達單日慘崩17%，一周累積跌幅將近15%，連帶費半指數也重挫近8%，傳統AI概念股受創慘重，廣達(2382)新春開盤更是直接跌停鎖死，代表是AI主流正在轉移......

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