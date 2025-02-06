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任天堂新機熱 Switch2受惠股─創惟

聯合新聞網／ 萬寶週刊

任天堂新機熱，Switch2受惠股─創惟

◎王榮旭 CSIA/CFTA

台股蛇年開盤出師不利，農曆年節期間爆發DeepSeek之亂，科技股跌的一蹋糊塗，就當市場逐漸消化DeepSeek利空，緊接著川普又來攪局，2/1簽署多項關稅命令，將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅、對中國徵收10%的關稅。加拿大、墨西哥和中國隨即反擊，加拿大將對價值1060億美元的美國商品徵收25%的關稅，墨西哥與中國也宣稱將會採取相對應的反擊措施，川普政策的不確定性，成為金蛇年股市一大陰霾。

但DeepSeek的出現，將使AI應用可以更快速落地，CSP廠過去兩年積極布建「雲」服務，但事實上要建構完整AI產業生態系，從雲走向「端」是必然的趨勢。今年CES展輝達除了推出RTX50系列的顯卡，亦推出全新GB10超級晶片的ProjectDigits，顯示邊緣運算將是今年的一大主軸，AIASIC也會因推論需求增加，AI長期仍是主軸。

儘管AI短期雜音不斷，台股仍有許多績優的電子股，就在今年1/16，任天堂宣布將發布主力遊戲機後續機型「任天堂Switch2」，這是任天堂自2017年3月發布Switch以來，時隔7年再次發布新款遊戲機，預計將帶領一波換機潮，市場已預測首年銷量從原本預計得1800萬台，提升至2500萬台，相關概念股可望抗跌接棒演出。

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DeepSeek橫空出世，嚇壞了AI伺服器與半導體業者，過年期間相關個股紛紛重挫，推出的DeepSeek-V3與 DeepSeek-R1等AI模型號稱具有低成本優勢，因此，對CSP業者與AI軟體業者將加速生成式AI模型參數與訓練成本的優化，衝擊高階AI伺服器的需求。

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任天堂新機熱 Switch2受惠股─創惟

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瞄準ASIC、BBU、機器人、矽光子

川普上任+封關長假效應，年前台股融資餘額持續大減，但是這段時間台積電繼續走強，台積電法說明顯勾勒出2025年AI趨勢繼續看旺，那麼現階段反而就是絕佳的進場機會，我預期在農曆年假過後行情開始走出波段向上行情機會大.....

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