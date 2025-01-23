瞄準ASIC、BBU、機器人、矽光子

◎錢冠州 CSIA/CFTA

川普上任+封關長假效應，年前台股融資餘額持續大減，但是這段時間台積電繼續走強，台積電法說明顯勾勒出2025年AI趨勢繼續看旺，那麼現階段反而就是絕佳的進場機會，我預期在農曆年假過後行情開始走出波段向上行情機會大，那麼現階段震盪拉回反而是好股票逢低佈局的時刻! 除了過去我們持續提到的ASIC相關股這週一開始就走出向上行情，世芯-KY(3661)開始整理過後轉強，對於AI伺服器我們要關注的就是週邊次產業的題材，這時週邊產業還是重點方向，BBU相關股則仍可以注意，未來BBU變成標準配備，概念股就有相當機會，AES-KY(6781)、興能高(6558)及新盛力(4931)為相關概念股指標的三檔重點股，其中電池模組廠AES-KY(6781)公佈的2024年12月營收、衝上11.87億元，年增38.68％、月增12.9％，年月雙增並創下近26個月以來的新高紀錄，即得益於輝達GB200出貨所帶動的基本面行情，從去年底市場傳出輝達GB200伺服器將BBU從選配變標配，引爆BBU概念股商機。AES-KY是資料中心BBU主要的供應商之一，因此股價領頭大漲，進而帶動同族群股如興能高(6558)等個股突破向上，機器人概念股則可以留意高價指標股的台灣精銳(4583)，股價拉回整理過後已經來到前波起漲區的位置，進入低檔佈局的機會，和椿(6215)也是整理過後轉強的指標股之一，預估農曆年前股價欲小不易，投資人可以逢回採取多單加碼的策略。

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