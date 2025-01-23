矽光子的遺珠~訊芯-KY

◎賴建承CSIA

台積電日前法說公布了去年的成績單，EPS高達45.25元，超過市場預期，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈與矽光子族群。尤其是近期上詮(3363)、聯鈞(3450)、華星光(4979)等股價先後創下歷史高，研判對於近期陷入整理或漲幅不大的矽光子族群將帶來比價效應，包括眾達-KY(4977)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)等將是下一波焦點。

訊芯-KY去年12月營收大爆發

台積電已於去年主導成立矽光子聯盟，而輝達預計將於3月GTC大會推出CPO產品，預計8月量產，此外，大摩表示2023年至2030年，CPO複合成長率172%，CPO市場規模自800萬美元增至93億美元，筆者認為2025年將是CPO元年。除了看好過去筆者於本刊介紹的眾達-KY風雲再起外，訊芯-KY(6451)也不容小覷。訊芯-KY是鴻海旗下的CPO廠，去年財報表現不佳，首季每股虧損0.81元，第二季與第三季每股淨利0.84元和0.08元，累計前3季EPS僅0.11元，不過去年12月營收衝高到7.12億，月增64.32%、年增42.63%，顯示營運將有大轉機。

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