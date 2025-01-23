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矽光子的遺珠~訊芯-KY

聯合新聞網／ 萬寶週刊

矽光子的遺珠~訊芯-KY

◎賴建承CSIA

台積電日前法說公布了去年的成績單，EPS高達45.25元，超過市場預期，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈與矽光子族群。尤其是近期上詮(3363)、聯鈞(3450)、華星光(4979)等股價先後創下歷史高，研判對於近期陷入整理或漲幅不大的矽光子族群將帶來比價效應，包括眾達-KY(4977)、波若威(3163)、訊芯-KY(6451)等將是下一波焦點。

訊芯-KY去年12月營收大爆發

台積電已於去年主導成立矽光子聯盟，而輝達預計將於3月GTC大會推出CPO產品，預計8月量產，此外，大摩表示2023年至2030年，CPO複合成長率172%，CPO市場規模自800萬美元增至93億美元，筆者認為2025年將是CPO元年。除了看好過去筆者於本刊介紹的眾達-KY風雲再起外，訊芯-KY(6451)也不容小覷。訊芯-KY是鴻海旗下的CPO廠，去年財報表現不佳，首季每股虧損0.81元，第二季與第三季每股淨利0.84元和0.08元，累計前3季EPS僅0.11元，不過去年12月營收衝高到7.12億，月增64.32%、年增42.63%，顯示營運將有大轉機。

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瞄準ASIC、BBU、機器人、矽光子

川普上任+封關長假效應，年前台股融資餘額持續大減，但是這段時間台積電繼續走強，台積電法說明顯勾勒出2025年AI趨勢繼續看旺，那麼現階段反而就是絕佳的進場機會，我預期在農曆年假過後行情開始走出波段向上行情機會大.....

矽光子的遺珠~訊芯-KY

台積電日前法說公布了去年的成績單，EPS高達45.25元，超過市場預期，受惠AI、HPC需求與其他應用，台積電在先進製程、先進封裝、CPO等領域保持領先地位，估2025年營收年增約20%，最重要的是2025年資本支出上調至380~420億美元，大幅超出市場預期，將有助台積電供應鏈與矽光子族群。

集五大利多且低本益比的飆股

台股從1/13的低點22458漲到1/22的23300，漲到此日KD的K值57.25、D值42.95%，周KD的K值在58.45、D值在55.84，此日周KD同交叉向上.....

兩大強勢股預告新春開紅盤

台股在上周五(1/17)已經收復站上所有均線、但短期5日線、10日線、20日線、60日線這四條均線算是糾結，暫時不離盤整震盪格局；預期指數在年底封關前將會在23943(1/7高點)到22458(1/13低點)之間做震盪.....

矽光子的領頭羊─聯亞

台積電(2330)1/16法說報佳音，Q4財報毛利率達59%，營益率達49%，單季稅後純益3746.8 億，EPS 14.45 元，雙雙創下單季新高，Q1營收約在250億~258億美元之間，毛利率也預期落在57%~59％，今年資本支出更是上調，從原先預期的380~400億美元調至380~420億美元，特別是在法說會中澄清了CoWoS遭砍單是子虛烏有，今年AI營收要再翻倍。

投保中心22年累積逾324億元賠償

去年台股爭議事件相對較少，證券投資人及期貨交易人保護中心董事長張心悌1月10日表示，保護投資人的工作可說是「靜水流深」，去年分配賠償款共發出約9.8億元，其中博達案約2億多元居冠，有位投資人就獲得2000多萬賠償；其次為雅新案也有近2億元。她也透露，ETF近幾年成為資本市場主流，現正研議可能違法樣態及如何確保投資人權益。

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